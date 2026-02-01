Gaziantep\'te Hırsızlık: 2.7 Milyon TL Kasa Çalındı

Gaziantep'te sabah erken saatlerde bir eve giren 3 şüpheli, içerisinde 2 milyon 700 bin TL olan kasayı çaldı. Olay sonrası evden çıkış anları güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli şahıslar sırra kadem basarken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, 30 Ocak günü Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah erken saatlerde kimsenin evde olmadığı sırada eve giren 3 şüpheli, kapıyı kırarak içeri girdi. Girdikleri evde ortalığı talan eden şüpheliler, odalardan birindeki elbise dolabında bulunan ve içerisinde yaklaşık 2 milyon 700 TL para olduğu belirtilen kasayı alarak kaçtı. Eve geldiklerinde hırsız girdiğini fark ederek şok geçiren hane halkı, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evde inceleme yaparak parmak izi aldı.

İçerisinde 2 milyon 700 TL bulunan kasa hırsızlığı kamerada

Şüpheli şahısların çelik kasayı aldıktan sonra evden kaçma anları ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir şahıs sokağın karşısında gözetlemede yaparken 2 şahsın güçlükle taşıdıkları kasa ile evden çıkma anları yer aldı. Görüntülerin devamında şüpheli şahısların, çaldıkları kasayı gizlemek amacıyla üzerine örtmeleri ve sonrasında kaçma anları yer aldı.

Olay sonrası kaçarak sırra kadem basan şüpheli şahısları yakalamak için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. - GAZİANTEP