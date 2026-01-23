Gaziantep'te Kar Yağışı Etkili - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gaziantep'te Kar Yağışı Etkili

Gaziantep\'te Kar Yağışı Etkili
23.01.2026 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te devam eden kar yağışıyla mücadele sürerken, ulaşımda aksamalar önlendi.

Gaziantep'te dün başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Kentte dün öğle saatlerinden itibaren başlayan ve etkisini aralıklarla artıran kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların kardan olumsuz etkilenmemesi için mücadele ediyor.

Araç ve yaya trafiğinde azalmanın gözlendiği kentte, araç trafiğinin daha da düşebilmesi için belediye otobüsleri ve tramvaylar ücretsiz hizmete açıldı.

Kar nedeniyle kapanan yollar trafiğe açıldı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlarımız gece boyunca sahadaydı. Sabaha kadar süren çalışmalar sonucunda, Gaziantep Nurdağı devlet yolu kontrollü bir şekilde saat 11.00 itibarıyla tüm taşıt trafiğine açıldı. Gaziantep-Kahramanmaraş devlet yolunda ise her iki istikamette trafik akışı sağlanıyor. TAG Otoyolu Gaziantep geçişinde trafik akışı normal seyrinde devam ediyor. İlimizde şu anda araç trafiğine kapalı kesimimiz bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Olumsuz hava koşullarının devam ettiğini belirten Çeber, kar lastiği, zincir, takoz gibi ekipmanlar olmadan trafiğe çıkılmamasını ve şehir içerisinde de belediyelerin toplu taşıma araçlarının kullanılması gerektiğini belirtti.

Fatma Şahin'den uyarı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şehir içi ana arterlerin durumuna ilişkin görsel paylaştı.

Kentte sabaha kadar yoğun kar yağışı olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Buna rağmen ekiplerimizin yoğun ve aralıksız çalışmaları sonucu ulaşıma kapalı ana arter yolumuz bulunmuyor. Şehir içi ve ilçelerimizde ana arterlerde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ara yollarda ise ilçe belediyelerimiz çalışma yürütüyor. Çevre yolu ve şehirler arası yollarda da Karayolları ekiplerimizin çalışmaları aralıksız devam edecek. Vatandaşlarımızdan bir ricamız var, kar lastiği olmadan trafiğe asla çıkmayın. Ayrıca zorunlu haller olmadıkça ücretsiz yaptığımız toplu taşımayı tercih edin."

Karla mücadele çalışmaları sürüyor

Gaziantep'te ilçeler ile kırsal mahalle yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler ulaşımın aksamaması için 2 gündür kent genelinde yoğun bir çalışma yürütüyor.

Belediye ekipleri, Nizip'te bir greyder ve 5 beko loder ile karla mücadele çalışması yaparken, diğer ilçelerde de kar küreme ve yol açma faaliyetlerini sürdürüyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında birçok ilçe ve kırsal mahalle yolu ulaşıma açılırken, diğer güzergahlarda da ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

İl genelinde yapılan kar küreme çalışmalarıyla yol güvenliği sağlanırken, özellikle kırsal mahallelerde buzlanma riskine karşı önleyici uygulamalar sürüyor.

Ana arterler, ilçe yolları, bağlantı güzergahları ve köy yollarında yapılan çalışmalarla trafik akışının aksamasının önüne geçiliyor.

Karla mücadele kapsamında sahada tuz robotları, kar küreme araçları, greyderler, loder ve beko loderler görev yapıyor.

Tuzlama araçları buzlanmaya karşı önleyici çalışma yaparken, arazöz ve solüsyon araçları yol yüzeyini temiz ve güvenli hale getiriyor. Lojistik destek kamyonları malzeme sevkiyatını sağlarken, vinç ve çekiciler olası olumsuzluklara anında müdahale ediyor.

Kent genelinde oluşturulan 10 bin 500 ton tuz ve 250 ton buz çözücü solüsyon, ihtiyaç duyulan ilçe ve kırsal mahallelere sevk ediliyor. Büyükşehir ekipleri, hava koşulları normale dönene kadar tüm ilçelerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Gaziantep, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Kar Yağışı Etkili - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu
Juventus’a Kenan Yıldız’dan sonra bir Türk daha 3.5 yıllık imzayı attı Juventus'a Kenan Yıldız'dan sonra bir Türk daha! 3.5 yıllık imzayı attı
Mardin’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Trafiğin ortasında birbirlerine acımadan vurdular İşte o anlar Trafiğin ortasında birbirlerine acımadan vurdular! İşte o anlar
Manchester United’da ayrılık açıklandı Manchester United'da ayrılık açıklandı
Tüyler diken diken Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar
Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu
Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak
Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırdı

16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
15:51
Fener’i deviren takım Beşiktaş’a çuvalla para verip o ismi aldı
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
15:39
Esat Yontunç’un savcılık ifadesi ortaya çıktı İşte aylık geliri
Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri
15:23
Şırnak’ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
15:18
Arda Güler Fenerbahçe’ye servet kazandıracak
Arda Güler Fenerbahçe'ye servet kazandıracak
15:04
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14:14
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
14:02
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
13:03
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 16:18:34. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Kar Yağışı Etkili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.