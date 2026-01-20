Gaziantep'te Kar Yağışı Uyarısı

Gaziantep Valiliği, meteorolojik verilere göre perşembe ve cuma günü beklenen kar yağışına ilişkin uyarılarda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, perşembe ve cuma günü beklenen kar yağışıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojik verilere göre önümüzdeki perşembe günü öğle saatlerinde başlayacak kar yağışının gün boyunca, cuma günü gece saatlerinde başlayacak kar yağışının ise cuma öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Sıcaklıklar gece saatlerinde eksi derecelere düşeceğinden, vatandaşlarımızın don, buzlanma ve trafikte yaşanan olumsuzluklar konusunda duyarlı olmasını rica ederiz."