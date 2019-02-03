Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Mermi İsabet Eden 2 Kişi Ağır Yaralandı

Gaziantep'te Mermi İsabet Eden 2 Kişi Ağır Yaralandı

1 saat önce

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, Suriye tarafından geldiği değerlendirilen mermilerin isabet ettiği 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'te Mermi İsabet Eden 2 Kişi Ağır Yaralandı, System.String[]
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, Suriye tarafından geldiği değerlendirilen mermilerin isabet ettiği 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karkamış ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Cerablus kentinden geldiği değerlendirilen mermiler iş yerinde oturan Şıh Mehmet Özpolat (55) ve sokakta oyun oynayan Dilek Özberk'e (7) isabet etti.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar ilk tedavilerinin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:49 Kaynak: AA

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