Gaziantep'te Mermi İsabet Eden 2 Kişi Ağır Yaralandı
1 saat önce
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, Suriye tarafından geldiği değerlendirilen mermilerin isabet ettiği 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
Gaziantep
'in Karkamış
ilçesinde, Suriye
tarafından geldiği değerlendirilen mermilerin isabet ettiği 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karkamış ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Cerablus
kentinden geldiği değerlendirilen mermiler iş yerinde oturan Şıh Mehmet Özpolat (55) ve sokakta oyun oynayan Dilek Özberk'e (7) isabet etti.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralılar ilk tedavilerinin ardından Gaziantep Üniversitesi
Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:49 Kaynak: AA
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