Gaziantep'te Mide Rahatsızlığı İhmalidendi!

13.01.2026 12:34
Gaziantep'te bir gazinin acil serviste ihmal sonucu mide kanaması geçirdiği iddia edildi.

Mide rahatsızlığı şikayetiyle Gaziantep'te Özel Düztepe Yaşam Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran Gazi Abdullah Çelik'in iğne yapılarak taburcu edildiği ileri sürüldü. Eve gönderilen Çelik, şikayetlerinin artması üzerine Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Gazinin burada yapılan tetkiklerinde mide kanaması geçirdiği öğrenildi.

İddiaya göre, 7 Ocak tarihinde kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle Özel Düztepe Yaşam Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran Abdullah Çelik'e, doktor tarafından "zehirlenme olabilir" denilmesine rağmen herhangi bir kan tahlili veya kapsamlı tetkik yapılmadı. Hastaya yalnızca kusmayı durdurmaya yönelik bir iğne yapıldığı ve şahsın mide bulantısını azaltacak ilaçlar yazılarak taburcu edildiği öne sürüldü. Hasta yakınları, acil serviste kısa süre beklemelerine rağmen kusmanın devam ettiğini tekrar doktora bildirdiklerini, buna rağmen yeni bir müdahale yapılmadığını iddia etti. Eve döndükten sonra da şikayetlerin sürdüğü, ertesi gün hastanın fenalaşması üzerine ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi. Şehir Hastanesi'nde yapılan tetkikler sonucunda Abdullah Çelik'e mide kanaması teşhisi konulduğu ve gerekli tedavinin başlatıldığı ifade edildi.

Abdullah Çelik'in yakınları, ilk başvurdukları hastanede zamanında ve yeterli müdahale yapılmaması nedeniyle hastanın durumunun ağırlaştığını savunarak, durumu hastane yönetimine iletmek istediklerini ancak başhekimliğe ulaşamadıklarını, kendilerine yalnızca ertesi güne randevu teklif edildiğini dile getirdi. Yaşananlar nedeniyle mağdur olduklarını belirten aile, yetkililerden gerekli denetimlerin yapılmasını istedi.

"Babamın mide kanaması geçirdiğini şehir hastanesinde öğrendik"

Babasına mide kanaması geçirmesine rağmen iğne yapılarak gönderildiğini öne süren Celal Çelik, "7 Ocak Çarşamba günü babam, eşim tarafından Düztepe Yaşam Hastanesi'ne götürüldü. Doktora mide bulantısı ve kusma şikayetlerini ilettiler. Ancak hiçbir kan tahlili ya da gözetim olmadan sadece mideyi rahatlatacak bir iğne yapıldı. Kusma devam etmesine rağmen 'biraz daha bekleyin' denildi ve ardından taburcu edildi. Ertesi gün babam fenalaştı. Ambulansla Şehir Hastanesi'ne götürdük ve orada mide kanaması geçirdiğini öğrendik. Tedavisi yapıldı, çok şükür şu an taburcu olma ihtimali var. Şehir Hastanesi'nde doktorundan temizlik personeline kadar herkes çok ilgiliydi, kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

"Hiçbir şekilde tahlil yapılmadı"

Hastanede herhangi bir tetkik yapılmadığını savunan Çelik, "Hastanede hiçbir şekilde tahlil yapılmadı. Bunu belgelemek için e-Nabız üzerinden resmi kayıtlara da baktım. Yapılan işlemler orada net şekilde görülüyor" ifadelerini kullandı.

"Biraz daha geç kalınsaydı ölümle sonuçlanabilirdi"

Yaşanan ihmalin daha ağır sonuçlar doğurabileceğini belirten Celal Çelik, "bu durum ilk olmadı. Çünkü bundan iki ay önce de benzeri bir durumu yaşadık. Yine ailemden olmak üzere yengem apandisitten dolayı rahatsızlanmıştı. O an hemen 'acil ameliyat' dediler ama ben o an yengemin ameliyatlık bir durumunu görmedim. Ben doktor değilim ama az çok biliyoruz yani. Yani o an hemen yine şehir hastanesine götürdüm. Oradaki doktor ise bana 'ameliyatlık bir durum ama şu an acil ameliyat olacak bir durum değil' dedi. O an yengeme bir serum yaptılar. Yengem rahatladı. 20 gün sonra da gitti ameliyatın oldu. Özel Düztepe Yaşam Hastanesi'nden şikayetçiyim ve bu şikayetimin arkasında duracağım" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

