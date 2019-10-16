Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te odalar ve sendikalardan 'barış pınarı harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Gaziantep'te odalar ve sendikalardan 'barış pınarı harekatı'na destek

Gaziantep'te odalar ve sendikalardan 'barış pınarı harekatı'na destek

1 saat önce

GAZİANTEP'TE ODALAR VE SENDİKALARDAN 'BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEKGaziantep'te Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı oda ve borsa temsilcileri, çok sayıda sendika temsilcisi 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için ortak basın açıklaması yaptı.

GAZİANTEP'TE ODALAR VE SENDİKALARDAN 'BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK

Gaziantep'te Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı oda ve borsa temsilcileri, çok sayıda sendika temsilcisi 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için ortak basın açıklaması yaptı. Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, operasyonun bir barış harekatı olduğunu söyledi.

GSO toplantı salonunda düzenlenen ortak basın toplantısına GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Meclis Başkanı Adil Konukoğlu, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, HAK-İŞ, MEMUR-SEN, Türkiye Emekliler Derneği, TESK, TÜRK-İŞ, TİSK, KAMU-SEN ve TZOB, temsilcileri katıldı. Açıklamada Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini ifade eden Adnan Ünverdi şunları söyledi;

Tüm illerde aynı anda tüm Odalar ve Borsalarla birlikte bu açıklamayı yaparak, sizler aracılığıyla hem ülkemiz, hem de dünya kamuoyuna sesleniyoruz. Türkiye, 9 Ekim 2019'da Suriye sınırı üzerinde 'Barış Pınarı' adı verilen sınır ötesi harekat başlatmıştır. Amaç, hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır. Bu bölgeyi PKKPYDYPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekatı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Ülkemiz özellikle Fırat'ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca, son iki yılda yüzün üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kalmıştır. Bu terör örgütleri, Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de saldırılar düzenlemektedir. Suriye'deki yerel halkın da terör örgütlerinin giderek artan insan hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve zulmüne karşı şikayetleri ve tepkileri sürekli artmaktadır. Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki; masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Türkiye'nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Cenabı Hak Mehmetçiğimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın. Yar ve yardımcımız olsun

Gaziantep'te odalar ve sendikalardan 'barış pınarı harekatı'na destek

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu'ndan Sezgin Tanrıkulu'na: CHP gereğini yapacak; çünkü münasebetsiz bir cümle kurdu
Son Dakika: Beyaz Saray: Trump'ın yardımcısı Mike Pence Ankara'ya gidecek Sendika başkanının lüks aracını gören işçiler şok oldu Rusya Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin çekildiği Mümbiç'te ilk kez devriye gerçekleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 16:07:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te odalar ve sendikalardan 'barış pınarı harekatı'na destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]