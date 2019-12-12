Gaziantep'te tarım aleti ve römork hırsızlığı iddiası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te tarım aleti ve römork hırsızlığı iddiası - Son Dakika

Gaziantep'te tarım aleti ve römork hırsızlığı iddiası

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir tarım aleti ile traktör römorku çaldığı iddia edilen 1 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te tarım aleti ve römork hırsızlığı iddiası, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir tarım aleti ile traktör römorku çaldığı iddia edilen 1 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde farklı tarihlerde bir tarım aleti ile traktör römorku çalınması ile ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonrasında her iki olayı da gerçekleştirdiği iddia edilen A.K. isimli şüpheliyi yakaladı.

Şüphelinin iş yerinde arama yapan ekipler, burada çalınan tarım aleti ve römorku buldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gaziantep, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:00 Kaynak: AA
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