Gaziantep'te yakalanan 4 kapkaç şüphelisinden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te yakalanan 4 kapkaç şüphelisinden 3'ü tutuklandı

Gaziantep'te güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri tespit edilerek yakalanan 4 kapkaç zanlısından 3'ü tutuklandı.

Gaziantep'te güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri tespit edilerek yakalanan 4 kapkaç zanlısından 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Düztepe, Güneş ve Onat Kutlar mahallelerindeki 4 kapkaç olayının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 4 şüphelinin kimliğini belirledi. Adreslerinde gözaltına alınan 4 zanlının daha önce çok sayıda kapkaç olayına karıştıkları tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlı ise kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet tarafından basınla paylaşılan görüntülerde zanlıların motosikletle kapkaç yapmaları ve olay yerinden kaçmaları yer alıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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