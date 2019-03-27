Gaziantep'te Yanıcı Maddeyle Tutuşturulan Sobanın Parlaması

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, yanıcı maddeyle tutuşturulmak istenen sobanın parlaması sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, yanıcı maddeyle tutuşturulmak istenen sobanın parlaması sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Galericiler Sitesi'ndeki bir iş yerinde, tutuşturmak için yanıcı madde döktüğü sobanın parlaması sonucu ağır yaralanan Ahmet Özel, tedavi gördüğü 25 Aralık Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi'nde 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.



Özel'in cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.



Nizip ilçesinde 15 Mart'ta yanıcı maddeyle tutuşturulmak istenen sobanın parlaması sonucu Ahmet Özel ve arkadaşı Mahmut Türkmen yaralanmıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İŞKUR Genel Müdürü, İşsizlikteki Asıl Problemi Açıkladı: Kalifiyeli Eleman Bulunamıyor

Gaziantep Adayı 100 Davulcu ve 10 Zurnacıyla Gövde Gösterisi Yaptı

Yayın Hayatına Ara Veren Flash TV'de Toplu İşten Çıkarmalar Başladı!

Devletten İş Kuran Gençlere Vergi ve Prim Desteği