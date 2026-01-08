Gaziantep'te Yaya Güvenliği İçin Yeni Üst Geçit - Son Dakika
Gaziantep'te Yaya Güvenliği İçin Yeni Üst Geçit

Gaziantep\'te Yaya Güvenliği İçin Yeni Üst Geçit
08.01.2026 16:35
Gaziantep'te engelli ve yaya güvenliğini artırmak için yeni bir üst geçit hizmete açıldı.

Gaziantep'te yaya ve engelli güvenliğini artırmak amacıyla yapılan Abdülhadi Çelik Üst Geçidi hizmete açıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Adliyesi önünde inşa edilen üst geçitle bölgede güvenli yaya geçişini sağlaması hedefleniyor.

Üst geçitin, 50 metre uzunluğunda ve 5,70 metre yüksekliğinde olduğu aynı zamanda engelli vatandaşların kullanımı için çift taraflı asansör sistemi bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, üst geçitlerin yaya güvenliğinin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, hayırseverlerin desteğiyle üst geçidi yaptıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Yaya Güvenliği İçin Yeni Üst Geçit - Son Dakika

