Gaziantep'te Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gaziantep'te Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 10 Yaralı

30.01.2026 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te yoğun sis nedeniyle gerçekleşen zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 10 yaralı.

GAZİANTEP'te yoğun sisin etkili olduğu bölgede 2 TIR, 1 yolcu otobüsü ve 7 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır, 10 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda 2 TIR, 1 yolcu otobüsü ve 7 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Yoldan geçen diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

OTOYOL KAPANDI

Diğer yandan kaza nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şanlıurfa yönü trafiğe kapandı; uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Gaziantep, Güvenlik, Olaylar, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti
Nereden nereye Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor Nereden nereye! Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi
Böyle anne olmaz olsun Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

11:38
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe’de bir ayrılık daha
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
11:04
Piyasaların gözü Trump’ın açıklayacağı isimde Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
Piyasaların gözü Trump'ın açıklayacağı isimde! Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
11:03
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran’a karşı harekata hazır
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır
10:30
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
10:05
Pep Guardiola’nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 11:48:01. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.