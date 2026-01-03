Gaziemir'de kaza: Maden işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika
Gaziemir'de kaza: Maden işçisi hayatını kaybetti

Gaziemir'de kaza: Maden işçisi hayatını kaybetti
03.01.2026 18:19
İzmir Gaziemir'de takla atan otomobilde Fuat Dalgıç yaşamını yitirdi, kuzeni tutuklandı.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde takla atan otomobilde hayatını kaybeden maden işçisi Fuat Dalgıç (29), memleketi Kınık'ta toprağa verildi. Otomobili kullanan kuzeni Mehmet Dalgıç (38), tutuklandı.

Kaza, dün saat 01.30 sıralarında Gaziemir-Karabağlar yolunda meydana geldi. Mehmet Dalgıç'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği plakası öğrenilemeyen otomobil, refüje çarpıp takla attı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobildeki sürücü Dalgıç'ın kuzeni Fuat Dalgıç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Maden işçisi Dalgıç, kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücü Mehmet Dalgıç, tutuklandı.

DÖNÜŞ YOLUNDA KAZA

Öte yandan kazanın, Mehmet Dalgıç'ın kuzeni Fuat Dalgıç ile Almanya'dan gelen akrabalarını karşıladıktan sonra dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi. Dalgıç'ın cenazesi, bugün yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı. Dalgıç'ın cenazesi önce Kınık ilçesi Fatih Mahallesi Ökçektepe Sokak'taki baba evine getirilerek helallik alındı. Cenaze daha sonra Yeni Cami'ye götürüldü. Dalgıç'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Kınık Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede anne Nurcan Dalgıç, baba Tamer Dalgıç, yakınları ve mesai arkadaşları yer aldı.

Kaynak: DHA

