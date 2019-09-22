Son Dakika Haberleri: "Gaziler Günü'ndeki protestoya" tepki
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"Gaziler Günü'ndeki protestoya" tepki

1 saat önce

AK Parti Foça İlçe Başkanı İrfan Çalışkan, "Gaziler Günü" töreninde bir grubun, başörtülü sunucu öğretmenin kıyafetini gerekçe göstererek töreni terk etmesine tepki gösterdi.

AK Parti Foça İlçe Başkanı İrfan Çalışkan, "Gaziler Günü" töreninde bir grubun, başörtülü sunucu öğretmenin kıyafetini gerekçe göstererek töreni terk etmesine tepki gösterdi.

Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirterek, yıllardır süregelen birlik, beraberlik ve hoşgörünün beşiği olan Foça'da Orta Çağ mentalitesiyle karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

Söz konusu olayı şiddetle kınadıklarını vurgulayan Çalışkan, şunları kaydetti:

"Gazi ve Şehitleri Anma Töreni'nde sunuculuk yapan öğretmenimiz sırf inancı gereği taktığı başörtüsü yüzünden akıl almaz bir muameleye maruz kaldı. Bu kadar gerici zihniyetlerin yarattığı tahribat apaçık ortadadır. Ülkemizin her daim ihtiyaç duyduğu birlik ve beraberlik hissiyatını bu denli hiçe sayarak ayrımcılık yapmak bizce asla kabul edilemez bir durumdur. Bu hastalıklı zihin durumuna sebebiyet veren, huzursuzluk yaratmak için etrafa empoze edilmeye çalışılan fikirler acilen terk edilmelidir. Umuyoruz ki insanların kişisel tercihlerine daha saygılı daha samimi davranmak adına daha sağlam adımlar atabiliriz."

AK Parti, Foça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 05:06 Kaynak: AA
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