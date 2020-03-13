Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde tutuklama kararını duyan şüpheli firar etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde tutuklama kararını duyan şüpheli firar etti - Son Dakika

Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde tutuklama kararını duyan şüpheli firar etti

6 saat önce

Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde hakkında tutuklama kararı verilen bir şüpheli, mahkeme çıkışında arbede çıkaran yakınları tarafından otomobile bindirilerek kaçırıldı.

Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde tutuklama kararını duyan şüpheli firar etti, System.String[]

Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde hakkında tutuklama kararı verilen bir şüpheli, mahkeme çıkışında arbede çıkaran yakınları tarafından otomobile bindirilerek kaçırıldı.


Olay, saat 16.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahkemeye sevk edilen kimliği öğrenilemeyen bir şahıs mahkeme sonrası polis ekipleri tarafından polis aracına bineceği esnada arbede çıkardı. Şahsın yakınları çıkan arbede sırasında şahsı bir otomobile bindirerek uzaklaştı. O esnada park halindeki otomobillere çarparak ilerleyen araç Gaziosmanpaşa yönüne doğru kaçtı. Olay sonrası Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne polis ekipleri sevk edildi.


Polis, beyaz bir araçla kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa Adliyesi, Gaziosmanpaşa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:58 Kaynak: İHA
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