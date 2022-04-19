GAZİOSMANPAŞA'DA MİNİBÜS ALEV TOPUNA DÖNDÜ - Son Dakika
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GAZİOSMANPAŞA'DA MİNİBÜS ALEV TOPUNA DÖNDÜ

19.04.2022 11:57
GAZİOSMANPAŞA'DA MİNİBÜS ALEV TOPUNA DÖNDÜ

İSTANBUL'da park halindeki servis minibüsü yandı.

İSTANBUL'da park halindeki servis minibüsü yandı. Alevler kaldırımdaki bir ağaca da sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1169 Sokak'ta saat 10.00 sıralarında park halindeki 34 LME 671 plakalı servis minibüsü bilinmeyen sebeple yanmaya başladı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbar vermesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın sonucu, minibüs alev topuna dönerken, alevler kaldırım üzerindeki bir ağaca da sıçradı. İtfaiyenin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri alevlerden etkilenen bir apartmanın dış cephesine hortum ile su tutarak soğutma çalışması yaptı. Yangında, herhangi bir can kaybı ve yaralanan olmazken, servis minibüsü kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında çalışma başlattı.

Yanan minibüsün sahibi Bülent Aydemir, Aracımız park halindeyken yanmış. Nasıl olduğu hakkında bir bilgimiz yok. Büyük ihtimal şaseden kaynaklandı. Servis işi yapıyordum dedi.

MİNİBÜS YANGINI VATANDAŞLAR TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Servis minibüsünde meydana gelen yangın, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde ateş topuna dönen minibüsü izleyen vatandaşlar ile yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekipleri görünüyor.

GAZİOSMANPAŞA'DA MİNİBÜS ALEV TOPUNA DÖNDÜ
GAZİOSMANPAŞA'DA MİNİBÜS ALEV TOPUNA DÖNDÜ
GAZİOSMANPAŞA'DA MİNİBÜS ALEV TOPUNA DÖNDÜ
GAZİOSMANPAŞA'DA MİNİBÜS ALEV TOPUNA DÖNDÜ
GAZİOSMANPAŞA'DA MİNİBÜS ALEV TOPUNA DÖNDÜ
GAZİOSMANPAŞA'DA MİNİBÜS ALEV TOPUNA DÖNDÜ
GAZİOSMANPAŞA'DA MİNİBÜS ALEV TOPUNA DÖNDÜ
GAZİOSMANPAŞA'DA MİNİBÜS ALEV TOPUNA DÖNDÜ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: GAZİOSMANPAŞA'DA MİNİBÜS ALEV TOPUNA DÖNDÜ - Son Dakika
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