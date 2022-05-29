İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA OTOMOBİL İETT OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ 4 YARALI - Son Dakika
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İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA OTOMOBİL İETT OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ 4 YARALI

29.05.2022 01:15

GAZİOSMANPAŞA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı yola geçerek İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı.

GAZİOSMANPAŞA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı yola geçerek İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, İETT otobüs şoförü ile 3 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Alibeyköy yönünde ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Samet Şahan yönetimindeki 06 DY 7323 plakalı otomobil, karşı yola geçerek Küçükköy yönüne giden İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü Samet Şahan ağır şekilde, İETT otobüs şoförü Şenol Şirin ve otobüsteki yolculardan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Samet Şahan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"OTOMOBİL YAMULMUŞTU"

Kazadan sonra yardıma koşan Erol Aktaş, "Otomobil karşıdan hızlıca gelmiş daha doğrusu biz evdeydik, o sese koşarak geldik. Kaldırıma vuruyor, kaldırıma vurunca teker fırlıyor. Otobüse çarpmış, otomobil biraz yamulmuştu, sürücü 20 yaşlarındaydı. Otomobildeki yaralının durumu ağırdı" dedi.

İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA OTOMOBİL İETT OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ 4 YARALI
İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA OTOMOBİL İETT OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ 4 YARALI
İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA OTOMOBİL İETT OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ 4 YARALI
İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA OTOMOBİL İETT OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ 4 YARALI
İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA OTOMOBİL İETT OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ 4 YARALI
İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA OTOMOBİL İETT OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ 4 YARALI
İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA OTOMOBİL İETT OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ 4 YARALI
İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA OTOMOBİL İETT OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ 4 YARALI
İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA OTOMOBİL İETT OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ 4 YARALI
İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA OTOMOBİL İETT OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ 4 YARALI
İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA OTOMOBİL İETT OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ 4 YARALI

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Gaziosmanpaşa'da otomobille İETT otobüsü çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Gaziosmanpaşa'da otomobille İETT otobüsü çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı BEYKOZ'DA TEM OTOYOLU'NDA OTOMOBİL KAMYONA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI BEYKOZ'DA TEM OTOYOLU'NDA OTOMOBİL KAMYONA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA OTOMOBİL İETT OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ 4 YARALI - Son Dakika
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