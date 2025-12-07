Gaziosmanpaşa'da otoparkta yangın: 14 araç hasar gördü - Son Dakika
Gaziosmanpaşa'da otoparkta yangın: 14 araç hasar gördü

07.12.2025 11:00  Güncelleme: 14:12
Gaziosmanpaşa'daki otoparkta çıkan yangında 14 araç hasar gördü, soruşturma başlatıldı.

Gaziosmanpaşa'da sabah saatlerinde bir otoparkta bulunan araçlarda yangın çıktı. 14 araçta hasar meydana gelirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangın Gaziosmanpaşa Yenimahalle 538. sokakta bulunan otoparkta saat 07.00 sıralarında çıktı. Otoparktaki araçlarda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında park halinde bulunan 14 araç zarar gördü.

YANGININ, YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU ÇIKTIĞI İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangının yıldırım düşmesinden kaynaklanabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Zarar gören 14 araçtaki hasar yapılacak incelemeler sonucunda belli olacak.

Kaynak: DHA

  • 6565 6565:
    Yarabbi gece gündüz İstanbul'u bütün Türkiye'yi sonsuz bütün belalardan korusun inşallah Allahım amin ebedî inşallah Allahım amin 2 0 Yanıtla
