Gaziosmanpaşa'daki silahlı kavgada 3 kişi bacağından yaralandı - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da 2 grup arasından çıkan silahlı kavgada 3 kişi bacağından yaralandı.

Merkez Mahallesi Güldemet Sokak'ta, mahallede oturan 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga kısa sürede büyüdü. Kavgada, silahla ateş açılması sonucunda 1'i kadın 3 kişi bacağından yaralandı.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırganları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerinde bulunan boş kovanları inceledi.

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