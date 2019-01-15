Gazipaşa'da Seralar Zarar Gördü
1 saat önce
GAZİPAŞA'DA SERALAR ZARAR GÖRDÜGazipaşa'da sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve fırtınanın akşama doğru şiddetini artırması nedeniyle Pazarcı Mahallesi'nde seralar ve çilek bahçeleri zarar gördü.
GAZİPAŞA'DA SERALAR ZARAR GÖRDÜ Gazipaşa
'da sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve fırtınanın akşama doğru şiddetini artırması nedeniyle Pazarcı Mahallesi'nde seralar ve çilek bahçeleri zarar gördü. İskele bölgesinde bazı iş yerlerinde hasara neden olan sağanak ve fırtına, ağaçları devirdi, trafik levhalarını yan yatırdı. Şehir merkezinde yer yer elektrik kesintileri yaşandı. Kırsal mahallelerde de benzer görüntüler ortaya çıktı. Göçüklerin meydana geldiği Sugözü yolu trafiğe kapandı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:05 Kaynak: DHA
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