Gazze'de 18.500 Hasta Tıbbi Tahliye Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazze'de 18.500 Hasta Tıbbi Tahliye Bekliyor

12.01.2026 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSÖ Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, Gazze'de acil tıbbi tahliye bekleyen hastaları duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de hala 18 bin 500'den fazla hastanın tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.

DSÖ'nün geçen hafta travma bakımı, kanser ve diğer ciddi rahatsızlıkların tedavisi için Gazze'den Ürdün'e 18 hasta ve 36 refakatçinin tıbbi tahliyesini desteklediğini belirten Ghebreyesus, Ürdün'e devam eden dayanışması ve hayat kurtarıcı tıbbi bakıma ihtiyaç duyanları kabulü için teşekkür etti.

Ghebreyesus, Ekim 2023'te 30'dan fazla ülkenin tedavi için Gazze'den 10 bin 700'den fazla hastayı kabul ettiğini hatırlatarak, "Ancak 4 bini çocuk olmak üzere 18 bin 500'den fazla hasta hala acil tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor. DSÖ, daha fazla ülkenin Gazze'den gelen hastalara kapılarını açmasını ve Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'ya tahliyelerin yeniden başlatılmasını talep ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar iki yılı aşkın süre devam etti.

Bu süreçte 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı. Sivil altyapının yüzde 90'ı tahrip edildi.

Birleşmiş Milletler yeniden inşa maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları sürüyor. Ateşkesten bu yana 442 Filistinli yaşamını yitirdi, 1236 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Savaş ve Çatışma, Politika, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de 18.500 Hasta Tıbbi Tahliye Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda mahsur kalan dolmuşa tren çarptı Raylarda mahsur kalan dolmuşa tren çarptı
Sağanak hayatını felç etti Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı Sağanak hayatını felç etti! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538’e yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi
Rıza Pehlevi’den cesetlerin sokaklara dizildiği İran’ı daha da karıştıracak sözler Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

22:09
44 yaşındaki Volkan Demirel’den muhteşem röveşata golü
44 yaşındaki Volkan Demirel'den muhteşem röveşata golü
20:59
İstanbul’da uyuşturucu operasyonunda avukat ’kurye’ çıktı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda avukat 'kurye' çıktı
20:47
Fenerbahçe’den N’Golo Kante bombası İlk görüşme gerçekleştiriliyor
Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor
20:42
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başlıyor
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başlıyor
20:36
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300’den fazla dükkan yandı
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı
20:14
Hayatının şokunu yaşadı 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
Hayatının şokunu yaşadı! 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 22:18:42. #7.11#
SON DAKİKA: Gazze'de 18.500 Hasta Tıbbi Tahliye Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.