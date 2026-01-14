Gazze'de Ateşkes Sürecinin İkinci Aşaması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazze'de Ateşkes Sürecinin İkinci Aşaması Başladı

14.01.2026 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Trump'ın planıyla Gazze'de ateşkesin ardından silahsızlanma ve yeniden inşa sürecini başlattı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının başladığını bildirdi.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, X hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurdu.

Witkoff, açıklamasında, "Bugün, Başkan Trump adına, Gazze'deki çatışmaları sona erdirmek için Başkan'ın 20 maddelik planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyuruyoruz. Bu aşama, ateşkesin ardından silahsızlanma, teknokratik yönetim ve yeniden inşa süreçlerini içermektedir." ifadelerini kullandı.

Witkoff, ikinci aşamanın, Gazze'de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi şeklinde "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"nin kurulması, "Gazze'nin tam olarak silahsızlandırılması" ve "bölgenin yeniden inşası" süreçlerini kapsadığını belirtti.

ABD'li Temsilci, bölgedeki tüm yetkisiz personelin "silahsızlandırılmasına" başlanacağını ve ABD'nin, Hamas'tan tüm yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesini beklediğini kaydetti.

Witkoff, açıklamasında, Gazze'de ateşkes sürecinin bugüne kadarki gidişatına katkıları dolayısıyla Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür ettiklerini vurguladı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Donald Trump, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Ateşkes Sürecinin İkinci Aşaması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü Mersin'de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü
Kazdağları’nda karda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı Kazdağları'nda karda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı
Manchester United’ın yeni teknik direktörü belli oldu Manchester United'ın yeni teknik direktörü belli oldu
O yüzden ’’Evet’’ demiş Kante’nin Fenerbahçe’yi seçme nedenini duyurdular O yüzden ''Evet'' demiş! Kante'nin Fenerbahçe'yi seçme nedenini duyurdular
Diplomasi trafiği hız kazandı Bakan Fidan’dan peş peşe İran temasları Diplomasi trafiği hız kazandı! Bakan Fidan'dan peş peşe İran temasları
Ekranların yeni yıldızından sürpriz fotoğraflar: Ava Yaman’ın çocukluk halleri gündem oldu Ekranların yeni yıldızından sürpriz fotoğraflar: Ava Yaman'ın çocukluk halleri gündem oldu

20:09
Ümit Karan’a havalimanında gözaltı
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
19:59
Rezan Epözdemir’den aylar sonra ilk görüntü
Rezan Epözdemir'den aylar sonra ilk görüntü
19:58
Witkoff: Gazze Barış Planı’nın ikinci aşaması başladı
Witkoff: Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması başladı
19:47
PFDK kararları açıklandı Fenerbahçeli futbolcuya ceza
PFDK kararları açıklandı! Fenerbahçeli futbolcuya ceza
19:37
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler
19:22
Lindsay Graham’dan Türkiye’ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 20:44:48. #7.11#
SON DAKİKA: Gazze'de Ateşkes Sürecinin İkinci Aşaması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.