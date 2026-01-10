Gazze'de Ateşkes ve Bölgesel Gelişmeler Ele Alındı - Son Dakika
Gazze'de Ateşkes ve Bölgesel Gelişmeler Ele Alındı

10.01.2026 21:16
Ürdün ve Mısır dışişleri bakanları, Gazze'deki ateşkes ve bölgesel işbirliğini görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, bölgesel gelişmeleri ve Gazze'deki ateşkes anlaşmasını ele aldı.

Ürdün ve Mısır dışişleri bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre, iki bakan, telefon görüşmesinde, ülkeleri arasındaki güçlü ilişkileri ve çeşitli alanlarda işbirliğini daha da geliştirme kararlılıklarını teyit etti.

Filistin meselesine ilişkin olarak taraflar, ateşkes anlaşmasına tam uyulması ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından önerilen plan çerçevesinde anlaşma hükümlerinin eksiksiz uygulanması gerektiğini vurguladı.

Bakanlar, Gazze Şeridi'ne kesintisiz insani yardım ulaştırılması, anlaşmanın ikinci aşamasına geçişin sağlanması, Gazze'nin yönetimi için bir Filistinli teknokrat komitesinin oluşturulması ve uluslararası bir istikrar gücünün konuşlandırılması çağrısında bulundu.

Görüşmede, bu adımların, iki devletli çözüme ulaşmayı hedefleyen siyasi bir perspektifle bağlantılı olduğu ifade edildi.

Ayrıca İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı uygulamalarının tehlikelerine işaret edilerek, bu politikaların daha geniş çaplı çatışmalara yol açabileceği ve gerilimi düşürme çabalarını sekteye uğratabileceği belirtildi.

Görüşmede, Suriye ve Lübnan'daki gelişmeler de ele alındı. Bakanlar, Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanmasının, ülkenin egemenliğine saygı gösterilmesinin ve İsrail saldırılarının durdurulmasının önemini vurguladı.

Bakanlar, ayrıca İsrail'in Somali'deki ayrılıkçı bir bölgeyi tanımaya yönelik açıklamasını reddettiklerini belirterek, Somali'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteklerini yineledi.

Taraflar, Yemen'de gerilimin azaltılması ve diyaloğun teşvik edilmesine yönelik çabalara da destek verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

