Gazze\'de Soğuklar Can Almaya Devam Ediyor

Gazze Şeridi'nde etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle son 24 saatte 1 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi. Kış mevsiminin başlangıcından bu yana aşırı soğuktan ölen çocuk sayısı 7'ye yükseldi.

Gazze Şeridi'nde dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte aşırı soğuklar nedeniyle 1 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği ifade edildi. Kış mevsiminin başlamasından bu yana aşırı soğuktan yaşamını yitiren çocuk sayısının 7'ye yükseldiği aktarıldı. Şiddetli yağışların ardından bina çökmesi sonucu 3 kişinin daha hayatını kaybettiği, bina çökmelerinde toplam can kaybının 24'e ulaştığı kaydedildi.

Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre İsrail'in ateşkese rağmen son 24 saatte Gazze Şeridi'ne saldırıları sürdürdüğü, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısı 447'ye, yaralı sayısı bin 246'ya yükseldi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 71 bin 424'e, yaralı sayısı ise 171 bin 324'e ulaştı. - GAZZE