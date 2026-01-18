Gazze'de Yeni Yönetim Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazze'de Yeni Yönetim Kuruldu

18.01.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, misyon bildirisini imzalayarak geçici yönetim adımını attı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas, komitenin çalışma ilkelerini ve sorumluluklarını belirleyen "misyon bildirisini" imzalayarak ilk resmi adımın atıldığını duyurdu.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Şaas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Gazze'de geçici teknokrat Filistin yönetimi olarak kurulan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şaas, "Bugün, ilk resmi işlemim olarak görevimizi, çalışma ilkelerimizi ve sorumluluk çerçevelerimizi belirlemek amacıyla Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi misyon bildirisini onayladım ve imzaladım." dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2803 sayılı kararı ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan 20 maddelik barış planı uyarınca kendilerine verilen yetkiler doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Şaas, "Gazze Şeridi'ndeki geçiş sürecini, sürdürülebilir bir Filistin refahı için sağlam bir temele dönüştürmeye" kararlı olduklarını vurguladı.

Şaas, komitenin temel görevinin sadece altyapı düzeyinde değil aynı zamanda sosyal yapının canlandırılması ve bölgede gelecek umudunun yeniden tesisi olduğuna dikkati çekerek sürecin, Trump'ın başkanlığındaki Barış Konseyi denetiminde ve Gazze Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov'un desteğiyle yürütüleceğini ifade etti.

Komitenin önceliklerine ilişkin Şaas, şu ifadeleri kullandı:

"Komite, güvenliği pekiştirmeye, insan onurunun temel taşı olan elektrik, su, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetleri geri getirmeye, barış, demokrasi ve hukukun üstünlüğü değerlerine dayalı bir toplumu desteklemeye kararlıdır."

Şaas, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin "dürüstlük ve şeffaflık" ilkelerine bağlı kalacağını vurgulayarak, "Komite, zorlukları fırsatlara dönüştürebilen, işsizliğin yerine herkese onurlu bir yaşam sunan gerçek iş imkanlarını yaratan, sürdürülebilir ve üretken bir ekonomi inşa etmek için çalışacaktır." açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Witkoff, ikinci aşamanın, Gazze'de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi şeklinde "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"nin kurulması, "Gazze'nin tam olarak silahsızlandırılması" ve "bölgenin yeniden inşası" süreçlerini kapsadığını belirtmişti.

Mısır'ın öncülük ettiği plan, Mart 2025'te Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından kabul edilmişti. Filistinlilerin yerinden edilmesini öngörmeyen 5 yıllık planın maliyetinin yaklaşık 53 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Birleşmiş Milletlere göre ise Gazze'nin yeniden inşası için yaklaşık 70 milyar dolar gerekiyor.

Son olarak, dün, teknokratlardan oluşan komite üyelerini açıklayan Şaas, Mısır'ın başkenti Kahire'de çalışmalarına başlayacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Ekonomi, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Yeni Yönetim Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı
Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi
İran’daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90’a yükseldi İran'daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90'a yükseldi
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu Türkiye’yi Hakan Fidan temsil edecek Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

11:02
“Dolandırıldım“ diyen Musk’tan OpenAI ve Microsoft’a 134 milyar dolarlık dava
"Dolandırıldım" diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
10:38
Hazal Kaya, Meryem Uzerli’yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!
10:14
https:www.haberler.comhaberlermenzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi
https://www.haberler.com/haberler/menzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi/
09:51
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
09:43
Tuba Büyüküstün’ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 12:02:59. #7.11#
SON DAKİKA: Gazze'de Yeni Yönetim Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.