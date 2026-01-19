Gazze'deki "Barış Kurulunda kalıcı üyelik için" 1 milyar dolarlık katkıda bulunulacağı iddiası - Son Dakika
Gazze'deki "Barış Kurulunda kalıcı üyelik için" 1 milyar dolarlık katkıda bulunulacağı iddiası

19.01.2026 10:19
Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının önemli bir parçası olarak oluşturulan "Barış Kurulunda kalıcı üyelik için" Kurula 1 milyar dolarlık katkıda bulunulmasının gerektiği iddia edildi.

Associated Press'e (AP) konuşan ve ismini vermek istemeyen ABD'li yetkili, "Barış Kurulunda kalıcı üyelik" şartıyla ilgili açıklamada bulundu.

Buna göre yetkili, "Barış Kurulu" üyelerinin, 1 milyar dolarlık katkıda bulunması şartıyla "kalıcı üye" olabileceklerini öne sürdü.

Şu anda ismi geçen üyelerin üç yıllığına Kurulda olacaklarını ve bunun için para yatırma zorunluluklarının bulunmadığını belirten yetkili, toplanan paranın "Gazze'nin yeniden inşası için" kullanılacağını ifade etti.

Trump'tan Hindistan ve Avustralya'ya davet

ABD Başkanı Donald Trump, "Barış Kuruluna" katılması için Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'i davet etti.

ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Sergio Gor, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Trump'ın Modi'ye gönderdiği davet mektubunu paylaştı.

Gor, "Gazze'ye kalıcı barış getirecek Barış Kuruluna katılması için Başbakan Narendra Modi'ye ABD Başkanı'nın davetini iletmekten onur duyuyorum. Kurul, istikrar ve refahı sağlamak için etkili yönetimi destekleyecektir." ifadelerini kullandı.

Avustralya Yayın Kuruluşuna (ABC) konuşan Başbakan Anthony Albanese, Trump'tan davet mektubu aldığını belirterek, "Bu sabah ofiste olduğumda buna bakacağım ancak henüz yeterince değerlendirme fırsatım olmayan bir şeye yanıt vermeyeceğim." dedi.

Gazze'de "Barış Kurulu"

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Kurulu Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

Bu kapsamda Trump, başkanlığını yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Gazze, Son Dakika

