Gazze’deki Meys'in Zorlu Hayatta Kalma Mücadelesi

İsrail'in uyguladığı ağır abluka nedeniyle tedavi için yurt dışına çıkmasına izin verilmeyen, doğuştan kalp ve böbrek hastası 6 aylık Meys Muammer, Gazze Şeridi'nin güneyinde imkansızlıklar içindeki bir hastanede hayata tutunmaya çalışıyor.

İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutması ve ilaç girişini ciddi biçimde kısıtlaması, Meys'in durumunu her geçen gün daha da ağırlaştırıyor.

Meys, Gazze'de ablukanın bedelini ödeyen binlerce hasta çocuktan yalnızca biri.

Annesinin, hamileliği sırasında yaşadığı açlık nedeniyle normalin çok altında bir kiloyla dünyaya gelen Filistinli bebek, İsrail'in iki yılı aşkın süredir sürdürdüğü açlığı derinleştiren politikalarının doğrudan mağduru oldu.

Ateşkese rağmen Gazze'ye gereken yardımlar ulaşmıyor

Ateşkese rağmen Gazze'de insani koşullarda kayda değer bir iyileşme yaşanmazken, açlık ve yoksulluğun izleri Filistinlilerin bedenlerinde açıkça görülüyor. Yıllar süren saldırılar ve abluka nedeniyle geçim kaynaklarını kaybeden binlerce aile, temel gıda ve sağlık hizmetlerine dahi ulaşamıyor.

Dünya Bankası verilerine göre, İsrail saldırıları ve abluka, Gazze nüfusunun büyük bölümünü yoksulluğa sürükledi. Bölge halkı, ihtiyacın çok altında kalan insani yardımlara bağımlı durumda.

Gazze'ye girmesi gereken günlük yaklaşık 600 yardım tırının yalnızca yüzde 24'ü bölgeye ulaşabiliyor. İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen mutabık kalınan yardım girişlerine izin vermiyor ve sınır kapılarını kapalı tutmayı sürdürüyor.

Abluka, sağlık sistemini felç etti

Abluka, Gazze'deki sağlık sistemini neredeyse tamamen felç etti. İsrail'in engellemeleri nedeniyle tıbbi yardım taşıyan araçların girişinin aylık ihtiyacın yüzde 30'unun altına düşmesi, ilaçlarda yüzde 52, tıbbi malzemelerde ise yüzde 71'lik ciddi eksikliğe neden oldu.

Gazze Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinin büyük bölümünün yalnızca acil ve hayati vakalara ayrıldığını, buna rağmen yüzlerce hastaya tanı ve tedavi imkanı sunulamadığını bildiriyor.

"İnsanlar ilaç yokluğundan ölüyor"

Meys'in annesi Hiba Muammer, AA muhabirine, kızının 1,4 kilogram olarak dünyaya geldiğini, down sendromlu olduğunu ve kalbinde delik bulunduğunu söyledi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'tan Han Yunus'un Mevasi bölgesine zorla yerinden edildiklerini anlatan anne, çaresizliklerini dile getirdi.

Baba Murad Muammer de kızlarının tek böbrekle dünyaya geldiğini ve bu böbrekte de taş bulunduğunu belirterek, İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutması ve yaşanan ilaç sıkıntısı nedeniyle gerekli tedaviye erişemediklerini söyledi.

Yetkililere çağrıda bulunan Filistinli baba, "Gazze'de ne ilaç var ne de tıbbi malzeme. Bu eksiklik, insanların göz göre göre hayatını kaybetmesine neden oluyor. İnsanlar ilaç yokluğundan ölüyor." dedi.

"Meys yoğun bakımda, hayatla ölüm arasında yatıyor"

Nasır Tıp Kompleksi Çocuk Yoğun Bakım Bölümü Başkanı Dr. Muhammed Abid, İsrail'in sınır kapılarını kapatmasının, Gazze'de büyük bir sağlık felaketine yol açtığını vurguladı.

Dr. Abid, "Sınır kapılarının uzun süredir kapalı olması nedeniyle hastaların Gazze dışında tedavi görmesi neredeyse imkansız hale geldi. Aynı zamanda hayati öneme sahip ilaç ve tıbbi malzemelerin girişi de engelleniyor." dedi.

Meys için yurt dışı tedavi sevkinin hazırlandığını ancak bunun sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle gerçekleştirilemediğini belirten Dr. Abid, "Bugün Meys, yoğun bakımda kelimenin tam anlamıyla hayatla ölüm arasında yatıyor." diye konuştu.

Yoğun bakımda dahi birçok temel tıbbi hizmeti sunamadıklarını dile getiren Dr. Abid, bazı laboratuvar tetkiklerinin bile yapılamadığını sözlerine ekledi.