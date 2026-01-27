Gazze'deki Okullarda Yıkım: UNICEF Uyardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazze'deki Okullarda Yıkım: UNICEF Uyardı

27.01.2026 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNICEF'e göre Gazze'deki okulların %90'ı hasar gördü, eğitimde ciddi kriz yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Gazze'de okulların yüzde 90'ından fazlasının hasar görmüş veya yıkılmış durumda olduğunu bildirdi.

Elder, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki okullara yönelik yaklaşık iki buçuk yıllık saldırıların bütün bir nesli risk altında bıraktığını belirten Elder, "Gazze'de okul çağındaki çocukların yüzde 60'ı halihazırda yüz yüze eğitime erişemiyor. Okulların yüzde 90'ından fazlası hasar görmüş veya yıkılmış durumda. 335 binden fazla 5 yaş altı çocuk, erken çocukluk hizmetlerinin çökmesi nedeniyle ciddi gelişimsel gecikme riskiyle karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Filistinlilerin Ekim 2023'ten önce dünyanın en yüksek okuryazarlık oranlarından birine sahip olduklarını dile getiren Elder, bu mirasın şu anda saldırı altında olduğuna işaret etti.

"Gazze'de yıllarca süren ilerleme silindi"

Elder, "(Gazze'de) Okullar, üniversiteler ve kütüphaneler yıkıldı ve yıllarca süren ilerleme silindi. Bu sadece fiziksel yıkım değil, geleceğin kendisine yönelik bir saldırı. Bu acımasız savaşın ardından Gazze'nin okullarının, eğitim tesislerinin ve üniversitelerinin yeniden inşası Gazze'nin iyileşme gündeminin en üst sıralarında yer almalı." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin yönetimi ve diğer ortaklarıyla Gazze'deki tüm çocukların en kısa zamanda eğitim yuvalarına dönmesi için çalıştıklarını aktaran Elder, UNICEF'in şu anda Gazze'de 100'den fazla öğrenme alanını desteklediğini belirtti.

Elder, Gazze'deki her planın merkezinde çocukların olması gerektiğini vurgulayarak, "Gazze nüfusunun neredeyse yarısı 18 yaşın altında. Bir çocuğu UNICEF Öğrenme Merkezine yerleştirmenin yıllık maliyeti, ruh sağlığı desteği de dahil yaklaşık 280 dolar. Bu yılın geri kalanında 336 bin okul çağındaki çocuğa ulaşmak için UNICEF'in acilen 86 milyon dolara ihtiyacı var." dedi.

AA muhabirinin, geçen hafta yeniden açılacağı belirtilen Refah Sınır Kapısı'ndaki son durumla ilgili sorusunu da yanıtlayan Elder, bu kapıların umutsuzca açılmasını bekleyen Filistinlilerle diyalog halinde olduklarını ancak bu anlamda büyük bir umutsuzluk bulunduğunu dile getirdi.

Elder, "(Refah Sınır Kapısı'nın açılması) Şu an için en basit cevap, hayır, henüz açılmadı. Ancak ateşkesin ikinci aşaması, Refah Sınır Kapısı'nın açılmaması için kesinlikle hiçbir bahanenin kalmaması anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki Okullarda Yıkım: UNICEF Uyardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı tetikçiyle buluşma anları kamerada İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı; tetikçiyle buluşma anları kamerada
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı
Shein, Türkiye’ye satışlarını durdurdu Shein, Türkiye'ye satışlarını durdurdu
Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var En-Nesyri talebini yönetime iletti Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var! En-Nesyri talebini yönetime iletti
Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı

14:04
Beşiktaş transferi resmen açıkladı Bu akşam İstanbul’a geliyor
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Bu akşam İstanbul'a geliyor
13:59
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi Yetkililerden jet açıklama geldi
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi! Yetkililerden jet açıklama geldi
13:48
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
13:38
Savaş sahnesi değişiyor Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü
Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü
13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 14:42:15. #7.11#
SON DAKİKA: Gazze'deki Okullarda Yıkım: UNICEF Uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.