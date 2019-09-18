Son Dakika Haberleri: Gece Yolcuları Sivrihisar'da sahne alacak
Son Dakika Güncel Haber

Gece Yolcuları Sivrihisar'da sahne alacak

2 saat önce

Sivrihisar'ın kurtuluşunun 98'inci yılı kutlama programı kapsamında sevilen grup Gece Yolcuları vatandaşlarla bir araya gelecek.

Gece Yolcuları Sivrihisar'da sahne alacak, System.String[]

Sivrihisar'ın kurtuluşunun 98'inci yılı kutlama programı kapsamında sevilen grup Gece Yolcuları vatandaşlarla bir araya gelecek.


Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, düşman işgalinden kurtuluşun yıl dönümü kapsamında programlar düzenlenecek. Bu kapsamda 20 Eylül tarihinde Grup Gece Yolcuları ilçede sevilen şarkılarını seslendirecek. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'nün davetini kırmayan ve sevenleriyle Sivrihisar'da buluşacak olan grup, bu anlamdı günde en güzel şarkılarını seslendirecek.


Gece Yolcuları konseri saat 20.00'de başlayacak. Konser havai fişek gösterileri ile son bulacak. - ESKİŞEHİR

Sivrihisar, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



25 yıldır üzerinde oyun oynanan taşın, tarihi eser olduğu ortaya çıktı
Alman vatandaşı şarkıcı Saide İnanç, Cumhurbaşkanına hakaretten hapis cezası aldı Mansur Yavaş 'söz veriyorum' diyerek duyurdu: AOÇ ihalesini belediye kazandı Ailecek yapılan hırsızlık kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 16:22:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gece Yolcuları Sivrihisar'da sahne alacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]