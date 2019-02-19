Son Dakika Haberleri: Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

1 saat önce

KARAMAN (AA) - Karaman'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

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KARAMAN (AA) - Karaman'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Karaman'da siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Karaman: Mahmut Sami Şahin

Ayrancı: Yavuz Candan

Ermenek : Uğur Sözkesen

Kazımkarabekir: Ali İhsan Alanlı

Sarıveliler: Hayri Samur

Başyayla: Ahmet İpek

Cumhuriyet Halk Partisi

Karaman: Emin Ege

Ayrancı : Ramazan Delice (Millet İttifakı)

Kazımkarabekir: Sami Evren

Başyayla : Ahmet Alper

Sarıveliler: Muhittin Türkan

Milliyetçi Hareket Partisi

Karaman : Savaş Kalaycı

Ayrancı: Yüksel Büyükkarcı

Kazımkarabekir : Recep Boyacıoğlu

Ermenek: Emel Öztürk

Başyayla: Yunus Yıldız

Sarıveliler: Hakan Çoşkuner

İYİ Parti

Karaman : Zühtü Bahadır Bayraç

Ermenek: Atilla Zorlu (Millet İttifakı)

Başyayla: Ahmet Koca

Saadet Partisi

Karaman : Şaban Şahin

Bağımsız Adaylar

Sarıveliler: Halil Kulak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:35 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Halil Kulak, Karaman, Politika
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