Geçtiğimiz hafta 67. yaşına giren Sezen Aksu'ya bir kamyon dolusu çiçek geldi

Sanatçı Mithat Can Özer ile oyuncu Alina Boz çifti, geçtiğimiz günlerde 67'nci yaşını kutlayan Sezen Aksu'yu Bodrum'daki evinde ziyaret etti. Aynı gün evinin bahçesine bir kamyonet dolusu çiçek geldi. Çiçekleri kimin getirdiği merak konusu olurken, Minik Serçe bütün akşamı Özer-Boz çiftiyle geçirdi.
Sezen Aksu, gün boyunca müzik seslerinin geldiği Bodrum'daki evinden dışarı adımını atmıyor. Sanatçı, koronavirüs korkusu nedeniyle evine en yakınları dışında kimseyi kabul etmiyor.
Kaynak: Snob Magazin
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