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Geçtiğimiz hafta 67. yaşına giren Sezen Aksu'ya bir kamyon dolusu çiçek geldi - Son Dakika

Geçtiğimiz hafta 67. yaşına giren Sezen Aksu'ya bir kamyon dolusu çiçek geldi

28.07.2021 15:44

Geçtiğimiz hafta 67. yaşını kutlayan Minik Serçe Sezen Aksu'ya bir kamyonet dolusu çiçek geldi. Çiçekleri kimin gönderdiği merak konusu oldu.

Sanatçı Mithat Can Özer ile oyuncu Alina Boz çifti, geçtiğimiz günlerde 67'nci yaşını kutlayan Sezen Aksu'yu Bodrum'daki evinde ziyaret etti. Aynı gün evinin bahçesine bir kamyonet dolusu çiçek geldi. Çiçekleri kimin getirdiği merak konusu olurken, Minik Serçe bütün akşamı Özer-Boz çiftiyle geçirdi.

EVİNDEN DIŞARI ADIM ATMIYOR

Sezen Aksu, gün boyunca müzik seslerinin geldiği Bodrum'daki evinden dışarı adımını atmıyor. Sanatçı, koronavirüs korkusu nedeniyle evine en yakınları dışında kimseyi kabul etmiyor.

Oyuncu Alina Boz

Sezen Aksu, Alina Boz, Kamyonet, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Geçtiğimiz hafta 67. yaşına giren Sezen Aksu'ya bir kamyon dolusu çiçek geldi - Son Dakika Magazin


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