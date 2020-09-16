Geleceğin eğitimi yeni nesil dersler - Son Dakika

Geleceğin eğitimi yeni nesil dersler

BURSA - Öğrencilerini akademik eğitimin yanında sosyal olarak da geliştirmek için ilk kurulduğu günden itibaren yeni nesil dersler adı altında 9 farklı başlık ile öğrencilerini geleceğe hazırlayan Uludağ Koleji, öğrencilerin okul ve sosyal yaşamında derslerin artılarını görüyor. ile,

Yeni nesil derslerin çıkış noktasına anlatan Uludağ Koleji Bilim Kurulu Üyesi ve Uludağ Gelişim Akademisi Başkanı Dr. İbrahim İ. Öztahtalı, "Dünya hızla değişiyor ve insanların bilgiye ulaşma, bilgiyi saklama gibi imkanları da ciddi derecede artıyor. Bugünün dünyasıyla ve biz yetişkinlerin gözüyle planlanmış bir eğitim programı aslında çok da çocuklarımıza hitap etmiyor. Bizde Uludağ Koleji olarak, iletişim becerileri ve beden dili, konuşma becerileri, zaman yönetimi, problem çözme ve müzakere teknikleri, analitik düşünce ve felsefe, nezaket ve görgü kuralları, okuma becerileri, yazma becerisi ile etkili liderlik ve yönetim derslerini önemsiyoruz. Bugün bir çocuk düşünün 10 yaşında. Bilgiye nasıl ulaşıyor? Elinde cep telefonundan dünyanın her yerinden istediği bilgiye ulaşabiliyor. İnternette paylaşıldıysa her türlü bilgiyi saniyeler içinde cep telefonunuza indirebiliyorsunuz. Bugün neredeyse tüm çocukların elinde akıllı telefon var. Bunları bilgiye ulaşmak için kullanıyor Peki bu 10 yaşındaki çocuk 30 sene sonra acaba bilgiye nasıl ulaşırdı? Bunu düşünebiliyor muyuz? Bunu hayal edebiliyor muyuz? Bu çocukların 30 yıl sonra 40 yaşında hangi mesleği icra ediyorsa onun profesyoneli olacak. Peki gelecekte onlar için ne değişmeyecek. aslında yeni nesil derslerin ortaya çıkış noktası bu. 30 yıl sonra bugünün çocukları, geleceğin yetişkinleri ve profesyonelleri olarak neye ihtiyaç duyacaklar? Bilgiye ulaşmak zor değil, bilgiye ulaşmak çok kolay. Hatta çok daha kolaylaşacak. Ama 30 sene sonra o 10 yaşındaki çocuğun yine iletişim kurmaya ihtiyacı olacak. Yine beden dilini kullanacak. O çocuğun yine 40 yaşında konuşma becerisini geliştirmiş olması gerekecek. Zaman yönetimine ihtiyacı olacak. Yine problemlerle karşılaşacak ve problem çözme becerisini geliştirmiş olacak. 30 sene sonra yine felsefik bir bakış açısına, analitik bir düşünceye ihtiyacı olacak. Nezaket ve görgü kuralları onun önünde bütün zor kapıları açacak, çok önemli bir anahtar olacak. 30 sene sonra yine o çocuk okuma becerisine, yazma becerisine ihtiyaç duyacak. 30 sene sonra sahip olması gereken en önemli özelliklerden birisi liderlik ve yönetim becerisi olacak. işte bu 9 dersin ortaya çıkış sebebi geleceğin eğitimi bakış açısıdır. Çünkü gelecekte eğitim değişecek. Eğer biz bugün bu çocuklara geleceğin eğitimini sağlayacak bir platform oluşturabilirsek, bu çocukların hem akademik, hem de sosyal başarılarından şüphe etmemize gerek kalmayacak" dedi.

Türkiye'de ilk defa Uludağ Kolejin tarafından uygulamaya konan yeni nesil derslerin sonuçların çok güzel olduğunu ifade eden Dr. İbrahim İ. Öztahtalı, sonuçları çocukların hem okul, hem de dışarıdaki gelişimlerinden, ailelerin aktarımlarından gördüklerini söyledi. Dr. Öztahtalı, "Burada amacımız şu. Sadece Uudağ Koleji'nde değil, Türkiye'de yeni nesil derslerin kullanılmasını, öğretilmesini istiyoruz. Biz buna öncüyüz ve ciddi sonuçlarını hem sosyal hem akademik başarı için inanılmaz derecede görüyoruz. Birinci sınıfta iletişim becerileri ve beden dili, bunun üzerine ikinci sınıfta konuşma becerileri dersini yapıyoruz. Üçüncü sınıfta zaman yönetimi, dördüncü sınıfta problem çözme ve müzakere teknikleri, beşinci sınıfın ilk yarısında analitik düşünce ve felsefe (P4S), ikinci yarıyıla geldiğinde nezaket ve görgü kuralları var. Hayatlarındaki birçok problemi sadece nezaket ve görgü kurallarını hayatının bir parçası haleni getirdiği için hiç zorlamadan ve zorlanmadan açabileceğini biliyor. Çocuk altıncı sınıfa geçiyor, süper okuma sistemi yani okuma becerileri dersi alıyor. Yedinci sınıfta yazma becerisi dersi alıyor. Sekizinci sınıfa geldiğinde yeni nesil derslerin zirvesinde ise etkili liderlik ve yönetim becerileri. Biz oradan artık çocuğumuzu lise öğretimine duygusal zeka açısından inanılmaz bir donanım ile gönderiyoruz. Böylece çocuk hem sosyal hem de akademik anlamda ciddi bir adımı atmış oluyor" diye konuştu.

Yeni nesil derslerin kaynak kitaplarını da kendilerinin yazdıklarının altını çizen Dr. Öztahtalı, Uludağ Gelişim Akademisi yayınlarından çıkan kitapları öğrenciler ile buluşturmaya başladıklarını söyledi. İlk üç kitabın hazır olduğunu ifade eden Dr. İbrahim İ. Öztahtalı, "Sadece bizim öğrencilerimiz için değil, aynı zamanda satışı ve dağıtımı da yapılıyor. Zaman yönetimi, etkili liderlik ve yönetim becerileri, okuma becerisi ile Türkiye'deki çocuklarımızın kullanımına hazır" şeklinde konuştu.