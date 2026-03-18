"Geleceğin Finansal Teknolojileri" Vizyonuna Genç Liderlik

Tasarruf finansman sektörünün önde gelen şirketlerinden Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.'de üst düzey bir görev değişimi gerçekleşti. Faizsiz finans sektörünün tecrübeli isimlerinden Nuh Suat Karataş, Katılımevim'in teknoloji odaklı büyüme ve sürdürülebilirlik vizyonuna liderlik etmek üzere Genel Müdürlük görevine getirildi. Karataş, şirketin güçlü finansal yapısına yenilikçi stratejileri ile liderlik edecek.

"Yeni nesil finansal çözümler" hedefiyle yoluna devam eden Katılımevim'de genel müdürlük görevine finans sektöründe 20 yılı aşkın tecrübeye sahip bir isim olan Nuh Suat Karataş atandı. Katılım bankacılığı ve tasarruf finansmanı alanında derin bir tecrübeye sahip olan Karataş; Katılımevim'in finansal gücünü pekiştirecek stratejik büyüme yolculuğunda liderliği üstlenecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME VE YAYGIN HİZMET AĞIYLA GELECEĞE

Katılımevim; sahip olduğu güçlü sermaye yapısı ve Türkiye genelindeki yaygın hizmet ağıyla sektördeki ağırlığını artırırken, Karataş'ın katılımıyla bu güçlü temeli yeni nesil bir vizyonla zirveye taşıyor. Yeni dönemde sürdürülebilirlik ve istikrarlı finansal yapı, güçlü bir şekilde korunmaya devam ederken; Karataş'ın liderliğinde, Türkiye genelindeki yaygın şube ağı ve sürekli genişleyen müşteri temas noktalarıyla, markanın hizmet standartları en üst seviyeye taşınıyor.

Yeni organizasyon yapısıyla birlikte müşteri memnuniyetini odağa alan sürdürülebilir büyüme hamlelerine hız vereceklerini belirten Nuh Suat Karataş, "Hedefimiz; geleneksel tasarruf kültürünü modern finansın teknolojik imkanlarıyla buluşturarak, müşterilerimize çevik ve güvenilir bir yol arkadaşlığı sunmak. Güven üzerine inşa ettiğimiz bu finansal mimariyi, gençliğin dinamizmiyle sektörde standartları belirleyen bir noktaya ulaştıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

NUH SUAT KARATAŞ KİMDİR?

Katılımevim Genel Müdürü olarak göreve başlayan Nuh Suat Karataş, lisans eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladıktan sonra yüksek lisansını İşletme Yönetimi alanında yapmıştır.

Kariyer yolculuğuna katılım bankacılığı sektöründe adım atan Karataş, Türkiye Finans Katılım Bankası bünyesinde 16 yıl boyunca farklı yönetim kademelerinde görevlerüstlenmiştir. 2022 yılında tasarruf finansmanı sektörüne geçiş yaparak Eminevim'de Satış ve Pazarlama'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Genç ve inovatif yaklaşımıyla tanınan Karataş, Genel Müdür görevinde Katılımevim'in yeni dönem vizyonuna katkı sunacaktır.

KATILIMEVİM HAKKINDA

Tasarruf finansmanı sektörünün yenilikçi ve güvenilir markası olan Katılımevim, bireylerin ev, araç ve iş yeri gibi ihtiyaçlarına faizsiz çözümler sunmaktadır.

2023 yılında sektörünün ilk ve tek halka arzını gerçekleştiren Katılımevim;

Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık bir tasarruf finansman şirketi olmanın verdiği şeffaflık ve güçlü sermaye yapısıyla, Türkiye genelindeki şube ağı ve gelişmiş dijital kanalları üzerinden on binlerce ailenin hayallerine ulaşmasına aracılık etmektedir.