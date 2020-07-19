Geleneksel Okçuluk Yarışması ve Kabza Töreni düzenlendi - Son Dakika

Geleneksel Okçuluk Yarışması ve Kabza Töreni düzenlendi

Geleneksel Okçuluk Yarışması ve Kabza Töreni'nde 8 kategoride 192 kemankeş arasında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Geleneksel Okçuluk Yarışması ve Kabza Töreni'nde 8 kategoride 192 kemankeş arasında dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bilal Erdoğan'ın katkılarıyla Okmeydanı'nda tarihimizden kalma Okçuluk Camii'sinden külliyesine ve hatta otoparkına kadar hepsi tekrar faaliyete geçti. İnşallah bunun bir küçük benzerini de Ümraniye'de yapmayı düşünüyoruz. Bu tür sporlara destek verip gençleri mutlaka sporla ve sanatla buluşturmalıyız" dedi.

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Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Geleneksel Okçuluk Yarışması ve Kabza Töreni'nde bir yıl boyunca kurslarda talim yapan ve dereceye giren kemankeşlere ödülleri takdim edildi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ında katıldığı törenlere vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Alanda Osmanlı tarzı kıl çadırı sergilendi. Osmanlı macunu ve Osmanlı şerbeti ve Özbek pilavı ikram edildi.

"ÇOK GENİŞ KİTLELERE ULAŞTIK"

Başkan Yıldırım, "Okçuluk Vakfımızın kurmuş olduğu okçuluğu geliştirme ve dünyaya yayma politikası ile çok geniş kitlelere ulaştık. Bunlardan biri de Ümraniye Belediyesi'nin kurduğu bir kulüp var. Bu kulüpte bugüne kadar bin 600 kişi yetiştirdi. Şu anda da 137 öğrencisi var. Okçuluk ile alakalı nerede bir etkinlik olursa Türkiye'de orada da Ümraniye Belediyesi'nin okçuluk kulübü var. Biz de bugün Osmanlı'dan kalan bu güzel töremize uygun şekilde kabza töreni yapıyoruz. Burada kazanan okçu kardeşlerimize törende ödüller vereceğiz. Ben okçuluk sporuna gönül vermiş bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bilal Erdoğan'ın katkılarıyla Okmeydanı'nda tarihimizden kalma Okçuluk Camii'sinden külliyesine ve hatta otoparkına kadar hepsi tekrar faaliyete geçti. İnşallah bunun bir küçük benzerini de Ümraniye'de yapmayı düşünüyoruz. Bu tür sporlara destek verip gençleri mutlaka sporla ve sanatla buluşturmalıyız" ifadelerini kullandı.

"GELENEKSEL AV PARKURU, OTANTİK PARKUR OLARAK FARKLI PARKURLARDA EĞİTİM ALIYOR VE YARIŞIYORLAR"

Okçuluk eğitmenlerin verdiği bilgiye göre kadın ve erkek olarak iki ayrı grup şeklinde eğitime başladıklarını, çocukların eğitimlerinde ise yıldız çocuklar, büyük çocuklar ve genç çocuklar olarak farklı gruplarda okçuluk eğitimini gerçekleştirdiklerini ifade ettiler.

Eğitmen Emre Şarlıgil, çocukların eğitimi hakkında detaylı bilgi vererek, "Geleneksel av parkuru, otantik parkur olarak farklı parkurlarda eğitim alıyor ve yarışıyorlar" dedi.

Ümraniye Belediyesi'nin düzenlediği 4. Geleneksel Okçuluk Yarışması ve Kabza Töreni'nde Paralimpik bayan, paralimpik erkek, minik bayan, minik erkek, genç bayan, genç erkek, büyük bayan, büyük erkek kategorilerinde başarılı olan sporcular ödüllerini aldı. Öte yandan alana gelen vatandaşlar ok atma ve ata binme etkinliklerinden yararlandı.


Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 19:01 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Geleneksel Okçuluk Yarışması ve Kabza Töreni düzenlendi - Son Dakika

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