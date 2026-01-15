Gelibolu Okulu Gastronomi Yarışmasında Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
Gelibolu Okulu Gastronomi Yarışmasında Bronz Madalya Kazandı

15.01.2026 13:32
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, uluslararası yarışmada üçüncülük elde etti.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen 2. Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması Marmara Bölge Finali'nde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Bilecik'ten 34 okulun katıldığı yarışma, "Anne Reçeteleriyle Hazırlanan Modern Türk Mutfağı Yemekleri" temasıyla gerçekleştirildi. Gelibolu'yu temsil eden öğrenciler Elmas Kaçari, Damla Aydemir ve Begüm Geçdoğan, danışman öğretmen Seçil Erdoğmuş rehberliğinde hazırladıkları menüyle jüri üyelerinden tam not aldı.

Okul ekibi, başlangıçta Göceli mantı, ana yemekte iç pilav dolgulu mini sebzeler eşliğinde patlıcan kapama, tatlıda ise lor helvası sunarak Marmara Bölgesi üçüncüsü oldu.

Yetkililer, elde edilen başarının mesleki eğitimin niteliğini ve Türk mutfağının zenginliğini ortaya koyduğunu belirterek öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

Kaynak: AA

