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Gelinler de damatlar da ikiz

3 dakika önce

Ordu'da ikiz kardeşler Neslihan ve Nagihan Cüni, kendileri gibi ikiz Mustafa ve Mehmet Uslu ile evlendi.

Ordu'da ikiz kardeşler Neslihan ve Nagihan Cüni, kendileri gibi ikiz Mustafa ve Mehmet Uslu ile evlendi.

Tek yumurta ikizi Mustafa ve Mehmet Uslu, bir süre önce Çaybaşı ilçesinde yaşayan ikizler Neslihan ve Nagihan Cüni ile tanıştı.

Mustafa Uslu Neslihan Cüni, kardeşi Mehmet Uslu ise Nagihan Cüni ile anlaşarak evlenmeye karar verdi.

Uslu ve Cüni kardeşler, nişan törenlerinin ardından düğünlerini birlikte yapmak üzere gün belirledi.

İkiz kardeşler, Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki düğün salonunda dünyaevine girdi.

Düğün töreninde gönüllerince eğlenen çiftler, mutluluklarını yakınlarıyla paylaştı.

Gelinler de damatlar da ikiz

Mehmet Uslu, Çaybaşı, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 04:54 Kaynak: AA
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