
Gelsenkirchen'de Banka Soygunu: Mağdurlar Hukuki Sürece Geçiyor


07.01.2026 11:21
Gelsenkirchen'de 3.300 kasa soygununa uğrayan Sparkasse Bankası'nın mağdurları hukuki mücadele başlatıyor.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletindeki Gelsenkirchen kentinde, duvarı delinerek yaklaşık 3 bin 300 kasanın soyulduğu Sparkasse Bankasının mağdurlarının avukatlarından Figen Özer, mağdurların zararlarının giderilmesi amacıyla hukuki mücadele başlatacaklarını söyledi.

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soygunla ilgili hukuki çalışmalara başladıklarını belirterek, mağdurların dikkat etmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi.

Noel tatili sırasında (27-28 Aralık) duvarı delinerek yaklaşık 3 bin 300 kasanın soyulduğu Sparkasse Bankasının mağdurları arasında çok sayıda Türk vatandaşı bulunduğuna işaret eden Özer, mağdurların hak kaybına uğramaması için herhangi bir sözleşme ya da anlaşma protokolüne imza atmaktan kaçınmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Özer, banka soygununda mağdur olanların hukuki mücadele süresince atacakları adımlara dikkati çekerek, "Mağdurlar öncelikle gerek banka gerekse sigorta şirketleriyle yaptıkları sözleşmeleri dikkatlice incelemeli. Banka ya da sigorta şirketleriyle herhangi bir anlaşmaya imza atmamalılar. Ellerinde video kaydı, fotoğraf, tanık beyanı, fatura veya tutanak gibi deliller varsa bunları mutlaka saklasınlar. Bu delillerle hukuki yola başvurulabilir." dedi.

Soygunun ardından bir süre beklediklerini ancak ne bankadan ne de herhangi bir siyasetçi ya da yetkiliden mağdurlara yönelik olumlu bir adım atılmadığını belirten Özer, bu nedenle bir ekip kurarak hukuki mücadeleye hazırlandıklarını ifade etti.

Özer, mahkemede bankanın yeterli güvenlik önlemleri aldığını savunarak kendisini koruyacağını öngördüklerini dile getirerek, "Bu alanlara sadece görevli olanlar veya anahtarları, kilitleri, şifreleri olan birileri buralara girebiliyorsa zaten burada bir kusur, bir mesuliyet söz konusudur." değerlendirmesinde bulundu.

Yetkililerden yardım istedi

Gelsenkirchen kentinde doğup büyüyen ve banka soygununda mağdur olan Ersin Eliyazıcı, yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

"Bu soygunda hepimizin yıllarca biriktirdiği altınlar, paralar bir gecede yok oldu. Banka, güvenliğin en üst seviyede olduğunu açıklamıştı ancak yaşananlar bunun böyle olmadığını gösteriyor. Almanya'da bu tür olayların yaşanması inandırıcı değil. Soygunu gerçekleştirenler adeta ellerini kollarını sallayarak altınları alıp gitti. Şimdi zaman ne gösterecek, bekleyip göreceğiz."

Mağdurların büyük bölümünü bölgede yaşayan Türklerin oluşturduğunu belirten Eliyazıcı, mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililerden yardım talep etti.

Kaynak: AA



