Gemerek'te etkili olan sağanak sele neden oldu (2)

Sivas'ın Gemerek ilçesinde aralıklarla etkili olan, sel ve taşkınlara yol açan olan sağanak nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmur yağışı, yer yer taşkın ve sele sebep olmuştur. Ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürmekte olup, çocuklarımızın hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için Gemerek ilçemizde eğitime 2 gün ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Gemerek'te etkili olan sağanak sele neden oldu

Ankara'da sağanak sele neden oldu

Kaynak: DHA

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