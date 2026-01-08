Gemerek'te Soğuk Hava ve Buzlanma - Son Dakika
Gemerek'te Soğuk Hava ve Buzlanma

08.01.2026 15:19
Gemerek'te kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oldu, yollarda buzlanma trafik kazalarına neden oldu.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde soğuk hava etkili oldu.

İlçesinde kar yağışının ardından etkisini gösteren soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor.

Yollarda oluşan buzlanma nedeniyle trafik kazalarının meydana geldiği ilçede, ekiplerin tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, buzlanmaya karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Kaynak: AA

