Sivas'ın Gemerek ilçesinde soğuk hava etkili oldu.
İlçesinde kar yağışının ardından etkisini gösteren soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor.
Yollarda oluşan buzlanma nedeniyle trafik kazalarının meydana geldiği ilçede, ekiplerin tuzlama çalışmaları devam ediyor.
Yetkililer, buzlanmaya karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.
Son Dakika › Güncel › Gemerek'te Soğuk Hava ve Buzlanma - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?