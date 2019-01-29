Gemi Yangınında Hayatını Kaybedenler Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Kerç Boğazı'nda iki geminin alev alması sonucu hayatını kaybedenlerden, "Candy" adlı geminin ikinci çarkçısı Semih Solak'ın cenazesi, memleketi Çanakkale
'nin Biga
ilçesinde toprağa verildi. Ukrayna
'dan dün uçakla İstanbul
'a getirilen Solak'ın naaşı, cenaze aracıyla Biga'ya taşınarak Devlet Hastanesi
morguna konuldu.
Hastane morgundan alınan cenaze, denizcinin babaevinin bulunduğu Balıklıçeşme
köyüne getirilip, yakınlarından ve köy halkından helallik alındı.
Baba Sadık ile anne Hanife
Solak, evlerinin önünde taziyeleri kabul etti.
Köy camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazına, Solak ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Orhan Tavlı
, CHP
Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan
, İl Jandarma
Komutanı Jandarma Albay Emrullah Büyük, Biga Kaymakamı Mustafa Can, İlçe Belediye Başkanı İsmail Işık
, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Tabutunun üzerine Türk bayrağı serilerek asker künyesi konulan Semih Solak'ın cenazesi, daha sonra köy mezarlığında defnedildi.
Kerç Boğazı'nda 21 Ocak'ta Tanzanya
bayraklı "Maestro" ve "Candy" gemileri arasındaki yakıt transferi sırasında yangın çıkmış, olayda hayatını kaybedenlerden 4'ünün Türk vatandaşı olduğu açıklanmıştı.