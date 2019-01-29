Son Dakika Haberleri: Gemi Yangınında Hayatını Kaybedenler Son Yolculuğuna Uğurlanıyor - Vardiya Zabiti Yüce Karanki'nin...

Gemi Yangınında Hayatını Kaybedenler Son Yolculuğuna Uğurlanıyor - Vardiya Zabiti Yüce Karanki'nin...

1 saat önce

- Yüce Karanki'nin cenazesinden detaylar Tabutun başındaki Karanki'nin nişanlısı Zeynep Elmalı'dan detaylar Cenaze namazından görüntüler Anne Hatice Karanki'nin tabutun başındaki açıklamaları Karanki'nin tabutuna Türk bayrağı serilmesi Aynı gemide hayatını kaybeden Sinan Karabulut'un kardeşi...

- Yüce Karanki'nin cenazesinden detaylar
Tabutun başındaki Karanki'nin nişanlısı Zeynep Elmalı'dan detaylar
Cenaze namazından görüntüler
Anne Hatice Karanki'nin tabutun başındaki açıklamaları
Karanki'nin tabutuna Türk bayrağı serilmesi
Aynı gemide hayatını kaybeden Sinan Karabulut'un kardeşi Enes Karabulut'un cenazeye katılmasından görüntü YALOVA - Kerç Boğazı'nda iki geminin alev alması sonucu hayatını kaybedenlerden 33 yaşındaki vardiya zabiti Yüce Karanki'nin cenazesi, memleketi Yalova'da toprağa verildi.

Karanki'nin cenazesi, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yakınları tarafından alındıktan sonra Yalova merkeze getirildi. Karanki'nin cenazesi sonrasında Yalova Merkez Camisi'ne ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Yalova Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze töreninde Yüce Karanki'nin babası Necmi, annesi Hatice, kardeşi Simge Karanki ve nişanlısı Zeynep Elmalı cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.
Cenaze törenine AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yanı sıra yine aynı kazada yaşamını yitiren Sinan Karabulut'un kardeşi Enes Karabulut da ağabeyinin denizci üniformasıyla cenaze törenine katıldı.
Kerç Boğazı'nda 21 Ocak'ta Tanzanya bayraklı "Maestro" ve "Candy" gemileri arasındaki yakıt transferi sırasında yangın çıkmış, olayda hayatını kaybedenlerden 4'ünün Türk vatandaşı olduğu açıklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:25 Kaynak: AA

Elmalı, Hatice Çarpar, Güncel
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