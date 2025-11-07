Gemlik Belediyesi'nden Metruk Yapı Yıkımları Devam Ediyor

(BURSA)- Gemlik Belediyesi, çevre ve insan güvenliği açısından risk oluşturan metruk yapıların yıkımına devam ediyor. Bu kapsada ekipler, son olarak Engürücük Mahallesi'ndeki metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Gemlik Belediyesi, merkezden kırsala tüm mahallelerde güvenli ve depreme dayanıklı bir kent oluşturma hedefiyle başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda uzun süredir kullanılmayan, çevre ve insan güvenliği açısından risk oluşturan metruk yapılar tespit edilerek kontrollü şekilde yıkılıyor. Belediye ekipleri son olarak Engürücük Mahallesi'nde metruk bina yıkımı gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile birlikte mahalle sakinlerinin daha güvenli, temiz ve yaşanabilir bir çevrede yaşam sürmesi amaçlandı.

Belediye Başkanı Şükrü Deviren, benzer risk taşıyan yapıların tespitinin ve yıkımının ilçe genelinde kararlılıkla devam edeceğini belirtti.