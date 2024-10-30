Gemlik'te Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Güncel

Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var

Esenyurt Belediye Başkanı gözaltına alındı! Evinde ve belediyede arama yapılıyor

Celal Şengör, ABD ve İsrail\'in Türkiye ile ilgili gizli planını açıkladı

"İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti"

Narin soruşturmasında "jandarma" ile ilgili iddiaya yalanlama

Canlı yayına bağlanacak kişinin ismini duyan Ümit Özdağ, stüdyoyu terk etti

Evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor! Nedeni olaydan daha da ilginç

Beştepe\'deki resepsiyona katılmayan Özel, bakın nereye gitti

Eğlenmek için yanına geldiği kuzeni, katili oldu

Savcıyı tehdit eden bebek katilleri, bu kez ters düştü

(BURSA)- Gemlik'te Cumhuriyet Bayramı, yoğun katılımla gerçekleşen 29 Ekim Cumhuriyet Yürüyüşü ve ardından düzenlenen konserlerle kutlandı. Cumhuriyet'in 101'inci yılına özel düzenlenen yürüyüşe katılan yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Gemlik'te Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Yürüyüşü ve düzenlenen konserlerle kutlandı. Yürüyüşün ardından sahne alan DenDen Band ve Reckol, Cumhuriyet Bayramı'na özel performanslarıyla katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmanın gururunu paylaşan Gemlik halkı, 29 Ekim coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Başkan Şükrü Deviren, "Cumhuriyetimizin 101. yılını aynı coşku ve heyecanla kutlamanın mutluluğunu yaşadık. Birlik ve beraberlik içinde, el ele, omuz omuza nice bayramlarda buluşmayı diliyoruz" sözleriyle Gemliklilere teşekkür etti.