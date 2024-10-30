Gemlik'te Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

(BURSA)- Gemlik'te Cumhuriyet Bayramı, yoğun katılımla gerçekleşen 29 Ekim Cumhuriyet Yürüyüşü ve ardından düzenlenen konserlerle kutlandı. Cumhuriyet'in 101'inci yılına özel düzenlenen yürüyüşe katılan yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Gemlik'te Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Yürüyüşü ve düzenlenen konserlerle kutlandı. Yürüyüşün ardından sahne alan DenDen Band ve Reckol, Cumhuriyet Bayramı'na özel performanslarıyla katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmanın gururunu paylaşan Gemlik halkı, 29 Ekim coşkusunu hep birlikte yaşadı.
Başkan Şükrü Deviren, "Cumhuriyetimizin 101. yılını aynı coşku ve heyecanla kutlamanın mutluluğunu yaşadık. Birlik ve beraberlik içinde, el ele, omuz omuza nice bayramlarda buluşmayı diliyoruz" sözleriyle Gemliklilere teşekkür etti.
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