Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde genç kadın gece uyurken aniden uykudan uyanarak garip hareketler yapmaya başladı. Durum karşısında şaşkına dönen koca ne yapacağını şaşırdı.
O anları saniye saniye kaydeden kadın sosyal medyada paylaştı. Kullanıcılar o videoya adeta yorum yağdırdı. Gönderinin altına "Böyle de şaka yapılmaz ki", "Yazık adamcağıza," "Oyunculuk oscarlık" şeklinde yorumlar yapıldı. Video kısa sürede sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi.
Son Dakika › Psikoloji › Genç Kadının Uykuda Yaptığı Garip Hareketler Sosyal Medyayı Salladı - Son Dakika