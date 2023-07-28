Genç Kadının Uykuda Yaptığı Garip Hareketler Sosyal Medyayı Salladı

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde genç kadın gece uyurken aniden uykudan uyanarak garip hareketler yapmaya başladı. Durum karşısında şaşkına dönen koca ne yapacağını şaşırdı.

"YAZIK ADAMCAĞIZA"

O anları saniye saniye kaydeden kadın sosyal medyada paylaştı. Kullanıcılar o videoya adeta yorum yağdırdı. Gönderinin altına "Böyle de şaka yapılmaz ki", "Yazık adamcağıza," "Oyunculuk oscarlık" şeklinde yorumlar yapıldı. Video kısa sürede sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi.