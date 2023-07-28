Genç Kadının Uykuda Yaptığı Garip Hareketler Sosyal Medyayı Salladı - Son Dakika
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Genç Kadının Uykuda Yaptığı Garip Hareketler Sosyal Medyayı Salladı

28.07.2023 23:42

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde genç kadın gece uyurken aniden uykudan uyanarak garip hareketler yapmaya başladı. Durum karşısında şaşkına dönen koca ne yapacağını şaşırdı. O anları saniye saniye kaydeden kadın sosyal medyada paylaştı. Kullanıcılar o videoya adeta yorum yağdırdı. Gönderinin altına 'Böyle de şaka yapılmaz ki', 'Yazık adamcağıza,' 'Oyunculuk oscarlık' şeklinde yorumlar yapıldı. Video kısa sürede sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde genç kadın gece uyurken aniden uykudan uyanarak garip hareketler yapmaya başladı. Durum karşısında şaşkına dönen koca ne yapacağını şaşırdı.

"YAZIK ADAMCAĞIZA"

O anları saniye saniye kaydeden kadın sosyal medyada paylaştı. Kullanıcılar o videoya adeta yorum yağdırdı. Gönderinin altına "Böyle de şaka yapılmaz ki", "Yazık adamcağıza," "Oyunculuk oscarlık" şeklinde yorumlar yapıldı. Video kısa sürede sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi.

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Psikoloji, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Psikoloji Genç Kadının Uykuda Yaptığı Garip Hareketler Sosyal Medyayı Salladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genç Kadının Uykuda Yaptığı Garip Hareketler Sosyal Medyayı Salladı - Son Dakika
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