Son Dakika Haberleri: Genç Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası Sona Erdi

Genç Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası Sona Erdi

36 dakika önce

Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen Genç Kadınlar Türkiye Güreş şampiyonası sona erdi.

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Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen Genç Kadınlar Türkiye Güreş şampiyonası sona erdi.

25 ilden 135 güreşçinin mindere çıktığı şampiyonada derece giren güreşçiler şunlar:

50 kilo

1- Zehra Demirhan

2- Rahime Ar

3- Damla Kör

3- Zeliha Kara

53 kilo

1- Melda Dernekçi

2- Tuğba Erden

3- Yeşimnur Armut

3- Semanur Kanlı

55 kilo

1- Sinem Köroğlu

2- Çağla Yarım

3- Şerifenur Tarakçı

3- Esra Pul

57 kilo

1- Eda Tekin

2- Elvira Kamaloğlu

3- Zeynep Yıldırım

3- Özge Fındıkçı

59 kilo

1- Nurife Duman

2- Ayşegül Sever

3- Ebru Dağbaşı

3- Elmas Çelik

62 kilo

1- Cansu Aksoy

2- Şule Kabak

3- Merve Karadeniz

3- Kısmet Özmert

65 kilo

1- Yağmur Çakmak

2- Aslı Demir

3- Nesrin Baş

3- Esra Keten

68 kilo

1- Kadriye Aksoy

2- Havva Duran

3- Sehernur Bulut

3- Betül Erol

72 kilo

1- Merve Pul

2- Serpil Karabacak

3- Özlem Bozdağ

3- Vahidenur Gök

76 kilo

1- Mehtap Gültekin

2- Sebiha Akyıldız

3- Gizem Kenger

3- Meryem Yılmaz

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:33 Kaynak: AA

Genç, Türkiye, Spor
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