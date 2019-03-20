Genç Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası Sona Erdi
36 dakika önce
Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen Genç Kadınlar Türkiye Güreş şampiyonası sona erdi.
Türkiye
Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Bursa
'nın Mudanya
ilçesinde düzenlenen Genç
Kadınlar Türkiye Güreş şampiyonası sona erdi.
25 ilden 135 güreşçinin mindere çıktığı şampiyonada derece giren güreşçiler şunlar:
50 kilo
1- Zehra Demirhan
2- Rahime Ar
3- Damla Kör
3- Zeliha Kara
53 kilo
1- Melda Dernekçi
2- Tuğba Erden
3- Yeşimnur Armut
3- Semanur Kanlı
55 kilo
1- Sinem Köroğlu
2- Çağla Yarım
3- Şerifenur Tarakçı
3- Esra Pul
57 kilo
1- Eda Tekin
2- Elvira Kamaloğlu
3- Zeynep Yıldırım
3- Özge Fındıkçı
59 kilo
1- Nurife Duman
2- Ayşegül Sever
3- Ebru Dağbaşı
3- Elmas
Çelik
62 kilo
1- Cansu Aksoy
2- Şule Kabak
3- Merve Karadeniz
3- Kısmet Özmert
65 kilo
1- Yağmur Çakmak
2- Aslı Demir
3- Nesrin Baş
3- Esra Keten
68 kilo
1- Kadriye Aksoy
2- Havva Duran
3- Sehernur Bulut
3- Betül Erol
72 kilo
1- Merve Pul
2- Serpil Karabacak
3- Özlem Bozdağ
3- Vahidenur Gök
76 kilo
1- Mehtap Gültekin
2- Sebiha Akyıldız
3- Gizem Kenger
3- Meryem
Yılmaz
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:33 Kaynak: AA
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