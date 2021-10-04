Genç kız, canı pahasına da olsa hırsızlara karşı koydu - Son Dakika

İstanbul Kadıköy'de bir binaya hırsızlık için giden 2 şahıs, hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Apartman görevlisi Feyzullah Vural ve kızı Merve Vural, hırsızlara dur dedi. Sinirlenen hırsızların genç kıza silah çektiği anlar da kameralara yansıdı. Olay, şans eseri kimse yaralanmadan atlatıldı.

KAMERADAN GÖRÜP KOŞTULAR

Geçtiğimiz Çarşamba günü Kadıköy Bostancı Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında 10 katlı bir binaya gece saatlerinde hırsızlık için giriş yapan iki şahıs binaya ait dış kapıyı kredi kartı aracılığıyla açmaya çalıştığı esnada güvenlik kamerasına yansıdı. O sırada kayıtları takip eden apartman görevlisi Feyzullah Vural ve kızı Merve Vural (23), apartman girişine çıkarak hırsızları engellemeye çalıştı.

GENÇ KIZA SİLAH DOĞRULTTULAR

Genç kız ve babasını karşılarında gören şüpheliler kaçmaya çalıştığı esnada kendilerini tutan genç kıza silah doğrulttu. Yaşanan olay sonrası silah tehdidiyle kaçmayı başaran şüpheliler geldikleri araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızların genç kıza silah doğrulttuğu ve yaşattıkları arbede anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"BABAMA BİR ŞEY OLMASIN DİYE BIRAKTIM"

Olaya ilişkin konuşan Merve Vural, "2 şüpheli şahısın apartman içerisinde oldukları anları güvenlik kamerasından görünce babamla birlikte kapıya yöneldik. Kendilerine burada ne işi olduklarını sorduğumuzda bizimle tartışmaya başladılar. Sözlü tartışmamız büyüyünce içlerinden biri bizi yanında silah olduğunu söyleyerek tehdit etti. Hemen ardından kaçmaya başladılar. Bende bahçenin diğer tarafından gelerek birinin üzerine atladım. Diğer şüpheli benim, arkadaşını yakaladığımı görünce silahını bana doğrulttu. O esnada babam da geldi. Babamın canından endişe ederek şahsı bırakmak zorunda kaldım. Kapının önündeki araca binerek uzaklaştılar" diye konuştu.