Genç şarkıcı Çağatay Akman'ın eski sevgilisinin kapısına dayanıp darbettiği görüntüleri ortaya çıktı

Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısıyla yıldızı parlayan Çağatay Akman, geçtiğimiz akşam eski sevgilisi ve onun arkadaşına şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk oldu. Akman'ın kapısına dayandığı eski sevgilisini darbettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

DARP ANLARI ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ

Çağatay Akman, cuma gecesi Cihangir'de oturan eski sevgilisi oyuncu Öykü Uslu'nun kapısına dayandı. Uslu'nun evinin önünde tam 30 dakika oturan Akman'ın tacizleri bitmek bilmeyince Öykü Uslu dışarı çıktı. Sokak ortasında genç kıza vuran Akman, arkadaşına da saldırdı ve sokağı birbirine kattı. Polisler, eski sevgilisinin arkadaşına tekme ve yumruklarla saldıran Akman'ı güçlükle sakinleştirdi. Uslu ise polisi arayarak yardım istedi. Görevlilerin Karaköy Polis Merkezi'ne getirdiği şarkıcı, ifade verdi. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.