Gençler Tarımda Ödüllendirildi

İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarafından, tarım alanında çalışmalar yapmak isteyen gençleri desteklemek amacıyla düzenlenen "Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Fikri Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Fuar İzmir'de düzenlenen 21. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, tarımsal üretimin iklim krizi ve artan maliyet baskısı nedeniyle tarihinin en kritik dönemlerinden birini yaşadığını söyledi.

Kestelli, küresel sıcaklık artışının son 50 yılda 1,2 dereceyi aştığını belirterek, bu artışın tarımda daha az su, daha zor üretim, daha pahalı gıda ve daha kırılgan bir sistem anlamına geldiğini vurguladı.

Kuraklığın dünya genelinde tarıma elverişli arazilerin yaklaşık yüzde 40'ını etkilediğini dile getiren Kestelli, Akdeniz iklim kuşağında yer alan ülkelerin bu süreci daha ağır yaşadığını, Türkiye'nin de en fazla etkilenen ülkeler arasında bulunduğunu ifade etti.

Kestelli, tarımda dönüşümün akıllı teknolojiler, akıllı sulama sistemleri, dijital tarım uygulamaları ve veri temelli üretim modelleriyle mümkün olacağını belirterek, en kritik unsurun teknolojiyi sahada doğru uygulayacak insan kaynağı olduğunu söyledi.

Gençlerin tarıma ilgisinin artırılması gerektiğini vurgulayan Kestelli, teknolojiyle dönüşen tarım sektörünün gençler için yeni kariyer ve girişimcilik fırsatları sunduğunu, bu kapsamda İzmir Ticaret Borsası olarak "Toprak ve Çocuk" ile "Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Fikri Yarışması" gibi projeler yürüttüklerini aktardı.

Bu yıl onuncusu düzenlenen yarışmaya 10 yılda 730 başvuru alındığını kaydeden Kestelli, akıllı sulama sistemleri, yapay zeka destekli tarım uygulamaları, otonom tarım makineleri ve alternatif ürün geliştirme projelerinin öne çıktığını, son dönemde iklim değişikliği ve çevre odaklı projelerin artmasının, gençlerin farkındalığını gösterdiğini ifade etti.

Gençlerin fikirlerine alan açmanın ve bu dönüşüm yolculuğunu birlikte yürütmenin kendileri için önemli bir sorumluluk olduğunu dile getiren Kestelli, tarımın gençlerle güçleneceğini ve Türkiye'nin yarınlarının bu vizyonla şekilleneceğini sözlerine ekledi.

Kestelli'nin konuşmasının ardından yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi, daha sonra Fuar İzmir Fuaye Alanı'nda açılan yarışma sergisi ziyarete açıldı.