Gençler Tarımda Ödüllendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Gençler Tarımda Ödüllendirildi

Gençler Tarımda Ödüllendirildi
03.02.2026 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Ticaret Borsası, gençleri desteklemek için düzenlediği yarışmada ödülleri törenle verdi.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarafından, tarım alanında çalışmalar yapmak isteyen gençleri desteklemek amacıyla düzenlenen "Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Fikri Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Fuar İzmir'de düzenlenen 21. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, tarımsal üretimin iklim krizi ve artan maliyet baskısı nedeniyle tarihinin en kritik dönemlerinden birini yaşadığını söyledi.

Kestelli, küresel sıcaklık artışının son 50 yılda 1,2 dereceyi aştığını belirterek, bu artışın tarımda daha az su, daha zor üretim, daha pahalı gıda ve daha kırılgan bir sistem anlamına geldiğini vurguladı.

Kuraklığın dünya genelinde tarıma elverişli arazilerin yaklaşık yüzde 40'ını etkilediğini dile getiren Kestelli, Akdeniz iklim kuşağında yer alan ülkelerin bu süreci daha ağır yaşadığını, Türkiye'nin de en fazla etkilenen ülkeler arasında bulunduğunu ifade etti.

Kestelli, tarımda dönüşümün akıllı teknolojiler, akıllı sulama sistemleri, dijital tarım uygulamaları ve veri temelli üretim modelleriyle mümkün olacağını belirterek, en kritik unsurun teknolojiyi sahada doğru uygulayacak insan kaynağı olduğunu söyledi.

Gençlerin tarıma ilgisinin artırılması gerektiğini vurgulayan Kestelli, teknolojiyle dönüşen tarım sektörünün gençler için yeni kariyer ve girişimcilik fırsatları sunduğunu, bu kapsamda İzmir Ticaret Borsası olarak "Toprak ve Çocuk" ile "Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Fikri Yarışması" gibi projeler yürüttüklerini aktardı.

Bu yıl onuncusu düzenlenen yarışmaya 10 yılda 730 başvuru alındığını kaydeden Kestelli, akıllı sulama sistemleri, yapay zeka destekli tarım uygulamaları, otonom tarım makineleri ve alternatif ürün geliştirme projelerinin öne çıktığını, son dönemde iklim değişikliği ve çevre odaklı projelerin artmasının, gençlerin farkındalığını gösterdiğini ifade etti.

Gençlerin fikirlerine alan açmanın ve bu dönüşüm yolculuğunu birlikte yürütmenin kendileri için önemli bir sorumluluk olduğunu dile getiren Kestelli, tarımın gençlerle güçleneceğini ve Türkiye'nin yarınlarının bu vizyonla şekilleneceğini sözlerine ekledi.

Kestelli'nin konuşmasının ardından yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi, daha sonra Fuar İzmir Fuaye Alanı'nda açılan yarışma sergisi ziyarete açıldı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gençler Tarımda Ödüllendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

17:09
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
17:02
’’Türkiye’de 100 bine yakın çocuk kayboldu’’ iddialarına yalanlama
''Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu'' iddialarına yalanlama
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
15:27
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu
15:01
Türkiye’yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
Türkiye'yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 17:20:47. #.0.5#
SON DAKİKA: Gençler Tarımda Ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.