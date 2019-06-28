Gençlerbirliği, Abdoulaye Diallo'yu transfer etti
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kaleci Abdoulaye Diallo'yu renklerine bağladı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:47 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği
, kaleci Abdoulaye Diallo'yu renklerine bağladı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Senegalli kaleci Diallo ile iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Açıklamada, ülkesinin milli takımıyla Afrika
Uluslar Kupası'nda mücadele eden Diallo'nun turnuva sonrasında takımın kampına katılacağı ifade edildi.
Senegalli file bekçisi, 2016-2017 sezonunda Çaykur Rizespor
'un formasını giymişti.
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