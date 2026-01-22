Gençlerbirliği Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Pazar günü deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan kar yağışı altındaki antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Futbolcular, 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden idmanda dar alanda pas organizasyonları çalıştı.

Günün tek antrenmanı, tam sahada taktik çalışmayla tamamlandı.

Kırmızı-siyahlılar, hazırlıklarını yarınki idmanla sürdürecek.