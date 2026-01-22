Gençlerbirliği Divan Kurulu Toplandı

Gençlerbirliği Kulübü Divan Kurulu, olağanüstü seçimli genel kurul sonrası ilk kez toplandı.
Kulübün açıklamasına göre 17 Ocak'taki genel kurulun ardından Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen ilk divan kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı.
Divan kurulu başkanlığına Mehmet Emin Gür, başkan vekilliğine Merdan Hürmeydan ve Aykut Akalın, yazmanlığa ise Onur Aydoğan oy birliğiyle seçildi.
